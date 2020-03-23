Армия и оружие
ИзвестияНовые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники. А из-за своей конструкции суда могут стать братской могилой для десантников, заявил 22 марта руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.
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Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Здоровье
Зараженная коронавирусом женщина прибыла в Саратов 13 марта
Назван номер рейса, которым прибыла в Саратов зараженная коронавирусом пациентка.
Энергетика
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Здоровье
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Общество
Аэропорт Иркутска временно прекращает прямое авиасообщение с Таиландом и Вьетнамом
Аэропорт Иркутска временно прекращает прямое авиасообщение с Таиландом и Вьетнамом.
Наука
Обнаружены два новых вида пилоносых акул
Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
Футбол
УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона
Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА - прим.) предложила футбольным ассоциациям три варианта завершения текущего сезона.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Футбол
Хавбек «Манчестер Сити» Зинчненко: скоро завою в этих четырех стенах
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем состоянии во время каратина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает "Великий футбол".
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Авто
Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz
По желанию клиента за основу могут взять не только немецкое, но и любое другое авто, которое подходит по размерам – Spec Auto Tuning имеет опыт работы с шасси Toyota Mark II, а в портфолио есть снимок ГАЗ-12 «ЗиМ», его адаптировали под техническое оснащение BMW 7-Series в кузове E32.
Здоровье
Сахалинца отправили к губернатору, чтобы найти расходники для операции
Пожилому человеку необходима радиочастотная абляция, в ноябре мужчину обрадовали, сказали, что в скором времени эту операцию начнут проводить в островном регионе, а 27 декабря министерство здравоохранения выпустило релиз — прошло уже пять таких операций.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Спорт
Абэ не исключил переноса Олимпийских игр
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Шоу-бизнес
Коллеге Меган Маркл предложили деньги за ложь о романе с герцогиней
Коллега герцогини Сассекской, бывшей актрисы, накануне рассказал, что британские журналисты предложили ему солидный гонорар - просто за то, чтобы он рассказал о Меган то, чего никогда не было.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Экономика
Страховщики предложили временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил Банку России расширить тарифный коридор в ОСАГО по крайней мере на 10% вверх и вниз, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют, следует из письма союза, направленного председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Культура
Норман Ридус рассказал о дне, когда Эндрю Линкольн ушел из «Ходячих мертвецов»
Будучи гостем на ток-шоу Popcorn with Peter Travers, Ридус также вспомнил, каким выдался день, когда Линкольн наконец попрощался с проектом: Я помню день, когда он ушел.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Армия и оружие
35 военных США в Европе заразились коронавирусом
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта
Всего в мире от коронавируса умерли, по данным SCMP, 14 380 человек, по информации ВОЗ — 11 201 человек.
Экономика
России прописали низкоуглеродное будущее
Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Гаджеты
Так должен выглядеть настоящий флагман. Redmi K30 Pro впервые показали включенным и лицом
Презентация новинки ожидается уже 24 марта, а вот так выглядит сцена, с которой будет транслироваться анонс Redmi K30 Pro.