Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНовые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники. А из-за своей конструкции суда могут стать братской могилой для десантников, заявил 22 марта руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.
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Новейшие корабли украинского флота сравнили с братской могилой

РИА Новости16:33

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

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Украинские катера сравнили с братской могилой

Lenta.ru18:14

Новейшие боевые катера Украины назвали братской могилой

Life.ru18:05

В Украине новые десантные катера «Кентавр» назвали братской могилой

Комсомольская правда20:14

Новые десантные катера Украины сравнили с братской могилой

РЕН ТВ19:26

Новые украинские военные катера сравнили с «братской могилой»

Газета.Ru20:23
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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
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Зараженная коронавирусом женщина прибыла в Саратов 13 марта

Назван номер рейса, которым прибыла в Саратов зараженная коронавирусом пациентка.
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Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Коммерсантъ 18:24
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Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета 12:55
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СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19

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Аэропорт Иркутска временно прекращает прямое авиасообщение с Таиландом и Вьетнамом

Аэропорт Иркутска временно прекращает прямое авиасообщение с Таиландом и Вьетнамом.
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Обнаружены два новых вида пилоносых акул

Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
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УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА - прим.) предложила футбольным ассоциациям три варианта завершения текущего сезона.
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В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
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Хавбек «Манчестер Сити» Зинчненко: скоро завою в этих четырех стенах

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем состоянии во время каратина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает "Великий футбол".
Газета.Ru 19:07
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

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Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
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Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
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Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz

По желанию клиента за основу могут взять не только немецкое, но и любое другое авто, которое подходит по размерам – Spec Auto Tuning имеет опыт работы с шасси Toyota Mark II, а в портфолио есть снимок ГАЗ-12 «ЗиМ», его адаптировали под техническое оснащение BMW 7-Series в кузове E32.
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Пожилому человеку необходима радиочастотная абляция, в ноябре мужчину обрадовали, сказали, что в скором времени эту операцию начнут проводить в островном регионе, а 27 декабря министерство здравоохранения выпустило релиз — прошло уже пять таких операций.
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Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
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Спорт

Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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Шоу-бизнес

Коллеге Меган Маркл предложили деньги за ложь о романе с герцогиней

Коллега герцогини Сассекской, бывшей актрисы, накануне рассказал, что британские журналисты предложили ему солидный гонорар - просто за то, чтобы он рассказал о Меган то, чего никогда не было.
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20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
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Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

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Страховщики предложили временно расширить тарифный коридор ОСАГО

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Норман Ридус рассказал о дне, когда Эндрю Линкольн ушел из «Ходячих мертвецов»

Будучи гостем на ток-шоу Popcorn with Peter Travers, Ридус также вспомнил, каким выдался день, когда Линкольн наконец попрощался с проектом: Я помню день, когда он ушел.
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Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
Армия и оружие

35 военных США в Европе заразились коронавирусом

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Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи

Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
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Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта

Всего в мире от коронавируса умерли, по данным SCMP, 14 380 человек, по информации ВОЗ — 11 201 человек.
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России прописали низкоуглеродное будущее

Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Коммерсантъ 20:03
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Так должен выглядеть настоящий флагман. Redmi K30 Pro впервые показали включенным и лицом

Презентация новинки ожидается уже 24 марта, а вот так выглядит сцена, с которой будет транслироваться анонс Redmi K30 Pro.
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Как работают Яндекс.Новости?
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