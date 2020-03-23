Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНовые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники. А из-за своей конструкции суда могут стать братской могилой для десантников, заявил 22 марта руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.
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Новейшие корабли украинского флота сравнили с братской могилой

РИА Новости16:33

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Известия18:00

Украинские катера сравнили с братской могилой

Lenta.ru18:14

Новейшие боевые катера Украины назвали братской могилой

Life.ru18:05

В Украине новые десантные катера «Кентавр» назвали братской могилой

Комсомольская правда20:14

Новые десантные катера Украины сравнили с братской могилой

РЕН ТВ19:26

Новые украинские военные катера сравнили с «братской могилой»

Газета.Ru20:23
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
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Потушен степной пожар, угрожавший населенным пунктам в Хакасии

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63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
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Мэру Южно-Сахалинска разрешат несущественно ошибаться в сведениях о доходах

Депутаты городской думы Южно-Сахалинска собрались на внеочередной комитет по регламенту и местному самоуправлению, чтобы утрясти несколько вопросов перед предстоящей сессией.
Сахалин.Инфо 21:49
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Космос

NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК 20 марта в 00:53
Политика

СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса

Всероссийское по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса.
РБК 22:14
Общество

Минпромторг начал поставки медицинских масок в регионы

Минпромторг России начал централизованные поставки медицинских масок в регионы.
РИА Новости 12:37
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:13
Общество

Шойгу объяснил выбор места для возведения Главного храма ВС России

Известия 22:25
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
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Bank of America констатировал спад в экономике страны

Аналитики, составившие отчёт под руководством ведущего экономиста банка Мишель Мейер, официально заявили о спаде в экономике.
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Общество

В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое

Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса.
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Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»

В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
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Экономика

Разница курсов продажи и покупки доллара достигла 11 рублей

В России до 11 рублей увеличился разброс (спред) между курсами продажи и покупки доллара и евро после распада сделки ОПЕК+ и падения цен на нефть на фоне коронавирусной пандемии.
Известия 20:20
Происшествия

В Приамурье медики встретили самолёт из Вьетнама

Благовещенск, 23 марта 2020, 02:41 — REGNUM Медики и специалисты Роспотребназора в аэропорту города Благовещенска встретили самолёт из Вьетнама, на борту которого находился 241 гражданин России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 19:41
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UFC отказался переносить бой Нурмагомедова и Фергюсона

Как сообщается на сайте «Газета.ru», UFC не переносит бой Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.
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Политика

Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Политика

Глава МИД Италии отправился встречать самолёты с помощью из России

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что лично направился на военный аэродром Практика-ди-Маре под Римом для встречи самолётов Минобороны России со специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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За сутки новую серию «Простоквашино» посмотрели более полумиллиона раз

Новую серию мультфильма «Простоквашино» за сутки поклонника мультика просмотрели более 600 тыс. раз.
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Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Игры

Бывший менеджер Xbox оценил усилия Sony по созданию PS5

Вашингтон, 20 марта 2020, 13:07 — REGNUM Бывший директор по маркетингу подразделения Xbox Альберт Пенелло, покинувший Microsoft в 2018 году, оценил усилия Sony в разработке консоли нового поколения.
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Британское издание: «Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота»

Британское издание The72 опубликовало материал о Сергее Юране, выступавшем за «Миллуолл» в 1996 году.
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Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
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Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не взял её на Мальдивы

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Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфорд может сыграть Локи в «Торе: Любовь и гром»

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Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.
РБК 22:28
Общество

Куряне на карантине могут оформить больничный из дома

Возможность получить больничный дистанционно реализована впервые, чтобы избежать распространения коронавируса.
Курские известия 20 марта в 07:21
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
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