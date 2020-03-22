Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНовые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники. А из-за своей конструкции суда могут стать братской могилой для десантников, заявил 22 марта руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Новейшие корабли украинского флота сравнили с братской могилой

РИА Новости16:33

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Известия18:00

Украинские катера сравнили с братской могилой

Lenta.ru18:14

Новейшие боевые катера Украины назвали братской могилой

Life.ru18:05

Новые десантные катера Украины сравнили с братской могилой

РЕН ТВ19:26

Гордость украинского флота назвали «братской могилой»

ФАН12:19

Новые украинские катера эксперт назвал «братской могилой»

Красная весна17:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Политика

Журналист Гордон: Украине грозит развал из-за кризиса

Как сообщает телеканал "НАШ", украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Незалежной происходит разрушение государственных институтов, а политика нынешних властей ведет страну к развалу.
Московский Комсомолец 19:36
Шоу-бизнес

В соцсетях раскритиковали звезд Голливуда за исполнение песни Imagine

В соцсетях подвергли критике звезд Голливуда, которые в тандеме с актрисой Галь Гадот исполнили композицию Imagine авторства Джона Леннона.
Актуальные Новости 02:14
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс 19:32
Общество

Почти полсотни заболевших коронавирусом выявили на Украине

На Украине зафиксировали 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Украина.ру 04:12
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упала на 8-9%. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Известия 19:50
Общество

В Германии запретят собираться больше двух человек из-за пандемии

Правительство ФРГ и руководство 16 федеральных земель Германии приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса, сообщает в воскресенье агентство Dpa.
Интерфакс 11:11
Общество

Подписан указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.
Янаульские зори 06:00
Политика

СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Известия 17:30
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:16
Политика

В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.
Известия 18:26
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Тарантас Ньюс вчера в 03:58
Общество

Снижающий риск заражения вирусами продукт назван

Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Вечерний курьер 05:26
Армия и оружие

Силы Хафтара впервые захватили турецкую БМП ACV-15 в Ливии

В ходе недавних боев бойцам Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара удалось захватить в районе Триполи ценный трофей - боевую машину турецкого производства ACV-15.
Российская газета 09:07
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Общество

Билет на карантин: как COVID-19 ударил по российским театрам

Руководители ведущих сценических коллективов страны предупреждают: если карантин затянется и поддержки от властей не последует, придется урезать зарплаты и сокращать сотрудников.
Известия 17:01
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Здоровье

Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму

Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Lenta.ru 19:26
Здоровье

Самолет из Вьетнама встречали в аэропорту Благовещенска медики

Медики и сотрудники Роспотребназора встретили в благовещенском аэропорту самолет из Вьетнама.
ИА Порт Амур вчера в 22:57
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Business Class (Пермь) 12:15
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменён из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.
Говорит Москва вчера в 10:25
Общество

С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС, помимо Великобритании.
Gazeta.SPb 09:40
Общество

Певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

DP.RU 12:11
Футбол

УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА - прим.) предложила футбольным ассоциациям три варианта завершения текущего сезона.
Piter.tv 20 марта в 14:53
Авто

Audi готовит кросс-купе Audi Q5 Sportback

Позже может появиться и "заряженный" вариант с приставкой "S", который мог бы посоперничать с Mercedes-AMG GLC 43 или BMW X4 M. Старт продаж обновленных Audi Q5 и Q5 Sportback в Европе запланирован на весну 2021 года.
Автоновости дня вчера в 11:13
Общество

Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
РБК 17:56
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Кино

Эмилия Кларк призналась, что недовольна финалом «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк, которая исполнила роль Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», призналась, что была разочарована финалом сериала.
Газета Кемерова 20 марта в 16:34
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное