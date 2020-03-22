Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНовые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники. А из-за своей конструкции суда могут стать братской могилой для десантников, заявил 22 марта руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.
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Новейшие корабли украинского флота сравнили с братской могилой

РИА Новости16:33

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

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Украинские катера сравнили с братской могилой

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Новейшие боевые катера Украины назвали братской могилой

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Гордость украинского флота назвали «братской могилой»

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Новые украинские катера эксперт назвал «братской могилой»

Красная весна17:44
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Общество

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:33
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Пётр Ян отреагировал на дерзкий вызов от Умара Нурмагомедова

Как сообщается на сайте «fighttime.ru», российский боец Петр Ян прокомментировал заявление Умара Нурмагомедова.
Лезги газет 13:33
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Киберспорт

Карточная игра Artifact от Valve будет перезапущена

3DNews вчера в 13:27
Экономика

У России появился план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года

Минэкономразвития не указывает, во сколько обойдется реализация стратегии до 2050 года, но меры, косвенно связанные со снижением выбросов, в 2019 ‒ 2020 годах оценивает в 4,3 трлн руб. Что предполагает базовый сценарий В базовом сценарии Россия снизит выбросы парниковых газов к 2050 году на 36% (от уровня 1990 года), до 2 млрд т эквивалента СО2.
РБК 17:00
Здоровье

В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
ТАСС 13:02
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 05:45
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Авто

ГАЗ восстановит заброшенные прототипы

Экспериментальные концепты и прототипы ГАЗ, которые, как сообщали «Автоновости дня», давно хранятся в старом ангаре Горьковского автозавода, будут восстановлены.
Автоновости дня 19 марта в 12:06
Общество

В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса.
Lenta.ru 16:40
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

Магсити74 02:24
Космос

«Убийца планет»: К Земле несется астероид размером с поселок

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Автоспорт

Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

F1news.ru 14:51
Здоровье

Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Мой Брянск 20 марта в 05:07
Происшествия

Число заражённых коронавирусом на Украине возросло до 73

За сутки на территории Украины выявлено 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:10
Космос

Россия вывела на орбиту 34 спутника связи

Российским специалистам удалось вывести на орбиту 34 британских спутника связи "OneWeb".
Online47.ru вчера в 19:52
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество

Суточная смертность от коронавируса в Италии начала уменьшаться

Число смертельных исходов болезни COVID-19 в Италии за сутки сократилось, заявил 22 марта глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в ходе брифинга.
Красная весна 13:29
Футбол

Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом

RT на русском 17:25
Политика

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Голос Правды 19 марта в 04:59
Авто

Названа дата начала продаж минивэна Volkswagen Viloran

Фото: Volkswagen Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж своего нового большого минивэна под названием Viloran.
Daily-Motor.Ru 04:51
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Vprognoze.ru вчера в 12:51
Армия и оружие

Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

REGNUM 17:27
Армия и оружие

В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»

В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата». Комитеты немецкого парламента подтвердили начало соответствующих разработок.
Ferra 12:33
Общество

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Управлять газотурбинной установкой можно было с пульта в кабине водителя, который мог в любой момент связаться как с аэродромом, так и с экипажем самолета, чей двигатель он запускал.
Автоновости дня 11:05
Культура

Концерт Дениса Мацуева онлайн смотрели свыше полутора миллиона человек

РИА Новости 03:03
Здоровье

Минздрав опубликовал рекомендации для онкобольных пациентов

Уточняется, что рекомендации относятся к пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.
РИА Новости 07:15
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