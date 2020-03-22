Армия и оружие
ИзвестияНовые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники. А из-за своей конструкции суда могут стать братской могилой для десантников, заявил 22 марта руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.
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Общество
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Единоборства
Пётр Ян отреагировал на дерзкий вызов от Умара Нурмагомедова
Как сообщается на сайте «fighttime.ru», российский боец Петр Ян прокомментировал заявление Умара Нурмагомедова.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Киберспорт
Карточная игра Artifact от Valve будет перезапущена
Экономика
У России появился план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года
Минэкономразвития не указывает, во сколько обойдется реализация стратегии до 2050 года, но меры, косвенно связанные со снижением выбросов, в 2019 ‒ 2020 годах оценивает в 4,3 трлн руб. Что предполагает базовый сценарий В базовом сценарии Россия снизит выбросы парниковых газов к 2050 году на 36% (от уровня 1990 года), до 2 млрд т эквивалента СО2.
Здоровье
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Авто
ГАЗ восстановит заброшенные прототипы
Экспериментальные концепты и прототипы ГАЗ, которые, как сообщали «Автоновости дня», давно хранятся в старом ангаре Горьковского автозавода, будут восстановлены.
Общество
В США направят триллионы долларов на поддержку экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса.
Космос
«Убийца планет»: К Земле несется астероид размером с поселок
Автоспорт
Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне
Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на Украине возросло до 73
За сутки на территории Украины выявлено 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи
Российским специалистам удалось вывести на орбиту 34 британских спутника связи "OneWeb".
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Общество
Суточная смертность от коронавируса в Италии начала уменьшаться
Число смертельных исходов болезни COVID-19 в Италии за сутки сократилось, заявил 22 марта глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в ходе брифинга.
Футбол
Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом
Политика
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Авто
Названа дата начала продаж минивэна Volkswagen Viloran
Фото: Volkswagen Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж своего нового большого минивэна под названием Viloran.
Общество
США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Армия и оружие
В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»
В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата». Комитеты немецкого парламента подтвердили начало соответствующих разработок.
Общество
Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями
Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Авто
УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета
Управлять газотурбинной установкой можно было с пульта в кабине водителя, который мог в любой момент связаться как с аэродромом, так и с экипажем самолета, чей двигатель он запускал.
Здоровье
Минздрав опубликовал рекомендации для онкобольных пациентов
Уточняется, что рекомендации относятся к пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.