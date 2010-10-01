Футбол
Soccer.ru«Ньюкасл» может пробрести защитника «Наполи» Кулибали
По информации зарубежных СМИ, "Ньюкасл" может приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали, если клуб получит финансирование в случае прихода нового богатого владельца. Сообщается, что Кулибали был бы не против перейти в английский клуб. "Наполи" оценивает сенегальца в 80 млн евро.
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В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
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МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
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РИА Новости 08:41
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Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
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В пресс-службе Минобрнауки России заявили, что глава ведомства Валерий Фальков находится на самоизоляции.
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В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая
Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
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Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
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Объявили даты окончания учебного года в Воронежской области
В 1-8 классах рекомендуется завершить учебный год до 15 мая, в 10 классах до 29 мая.
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На совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию.
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Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер
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