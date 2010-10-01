Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Ньюкасл» может пробрести защитника «Наполи» Кулибали

По информации зарубежных СМИ, "Ньюкасл" может приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали, если клуб получит финансирование в случае прихода нового богатого владельца. Сообщается, что Кулибали был бы не против перейти в английский клуб. "Наполи" оценивает сенегальца в 80 млн евро.
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