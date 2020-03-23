Общество
РБКНовые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты
Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание. Действующий главный редактор Илья Булавинов сообщил, что не планирует оставаться на этой должности после истечения контракта.
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Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову. Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям».Ведомости10:44
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