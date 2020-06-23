Общество

Нижегородская ПравдаНижегородская ПравдаНовые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении

Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступил с очередным обращением к россиянам. В нём президент озвучил новые меры поддержки граждан. Самая обсуждаемая — повторные выплаты семьям с детьми.
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Выплаты 10000 на детей, повышение НДФЛ и пособия 3000 семьям: главное из обращения Путина к нации 23 июня

Сиб.фмвчера в 11:51

Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении

Нижегородская Правдавчера в 11:44
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
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В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию

С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
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Трассу планируется построить к 2030 году. Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса.
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Несмотря на коронавирус, парад Победы прошел в ЗАТО Сибирский

Жители Алтайского края в этом году остались без салюта и парада Победы, однако в военных частях он все же состоялся, несмотря на коронавирус В поселке городского типа ЗАТО Сибирский 24 июня прошел парад Победы.
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Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

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Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Судя по всем, в растрепанных чувствах артист пребывает из-за конфликта с рэпером Сергеем Пархоменко, известным под псевдонимом Серега, автором хита «Черный бумер».
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения

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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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