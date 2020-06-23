Общество
Нижегородская ПравдаНовые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении
Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступил с очередным обращением к россиянам. В нём президент озвучил новые меры поддержки граждан. Самая обсуждаемая — повторные выплаты семьям с детьми.
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Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении
Нижегородская Правдавчера в 11:44
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В семье певицы Натали произошла трагедия
В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.
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Вагнер Лав: не смогли договориться с ЦСКА
Газета.Ru 05:59
Шоу-бизнес
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РИАМО 22 июня в 11:42
Общество
В России семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Поддержку получат более 28 миллионов детей. Выплата, о которой говорит глава государства, будет произведена автоматически.
ВК Пресс 04:46
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 207 человек
ИА Красная Весна 21 июня в 07:20
Здоровье
Еще 207 нижегородцев заразились коронавирусом
По последним данным, в России за все время пандемии коронавирусом заболели 606 881 человек. Их них 8513 умерли, а 368 822 выздоровели.
Ньюс-НН 04:04
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В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
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В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
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Продюсер проекта Мехмет Боздаг подтвердил турецкому изданию «Акшам», что сериал продлен на второй сезон и останется в том же слоте.
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Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
РИА Новости 04:16
Здоровье
В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию
С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 02:49
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
Транспорт
Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса
Трассу планируется построить к 2030 году. Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса.
УралПолит.Ru 01:47
Армия и оружие
Несмотря на коронавирус, парад Победы прошел в ЗАТО Сибирский
Жители Алтайского края в этом году остались без салюта и парада Победы, однако в военных частях он все же состоялся, несмотря на коронавирус В поселке городского типа ЗАТО Сибирский 24 июня прошел парад Победы.
Толк 02:19
Игры
Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Дни24 вчера в 07:12
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера
РБК вчера в 04:16
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Давидом Луисом
Лондонский "Арсенал" продлил контракт с защитником Давидом Луисом, сообщает журналист Press Association Марк Манн-Брайанс.
Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
Судя по всем, в растрепанных чувствах артист пребывает из-за конфликта с рэпером Сергеем Пархоменко, известным под псевдонимом Серега, автором хита «Черный бумер».
Пятый канал 22 июня в 12:54
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Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
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Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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Автор «Игры престолов» Джордж Мартин рассчитывает дописать «Ветра зимы» в 2021 году
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Профиль вчера в 05:15
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