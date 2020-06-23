Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступил с очередным обращением к россиянам. В нём президент озвучил новые меры поддержки граждан. Самая обсуждаемая — повторные выплаты семьям с детьми.

Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении

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