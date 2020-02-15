Общество

Мой БрянскМой БрянскНовые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги

В феврале в России вступили в силу несколько новых законов, сообщает «Российская газета». Так, в Костромской области медики в течении 3 лет смогут не платить налог на имущество. В Амурской области школьники будут бесплатно ездить на каникулах на общественном транспорте.
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Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги

Мой Брянск15 февраля в 09:51

Депутаты постарались: новые законы снижают стоимость капремонта, жилья и налогов

Регион online15 февраля в 06:04

Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги

Российская газета14 февраля в 22:00
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Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Общество

Исследование: чаще всего крадут в торговле

После анализа более 500 тысяч происшествий, именно в торговле чаще всего пришлось вызывать группы быстрого реагирования (ГБР) в 2019 году.
Вести.Ru 01:57
Общество

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Известия 02:09
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Кино

Премьера фильма «Калашников» состоялась в Ижевске

Udm-Info 15 февраля в 22:22
Музыка

Limp Bizkit даст первый российский концерт в Краснодаре

Как сообщили представители агентства "Мельница", культовый американский коллектив Limp Bizkit впервые выступит перед российскими зрителями в воскресенье – в Краснодаре.
Live24 01:33
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1770

В Китае число смертельных случаев в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа возросло до 1770.
Московский Комсомолец вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Брянские новости 15 февраля в 12:35
Экономика

Жилищное строительство в России начало снижаться

С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%.
Ведомости вчера в 16:06
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова намерена судиться с Большим театром из-за пенсии

Анастасия Волочкова намеревается судиться с Большим театром, поскольку там ей отказываются выплачивать пенсию.
Актуальные Новости 02:11
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия вчера в 12:55
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 15 февраля в 07:42
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Футбол

Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»

RT на русском 01:39
Армия и оружие

США испытали ракету Trident II, способную нести ядерный боезаряд

МС США в воскресенье - 16 февраля, испытали баллистическую ракету Trident II (D5LE), способную нести ядерный боезаряд, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения 00:56
Происшествия

ДТП в проспекте Победы в Казани: момент аварии попал на видео

Момент аварии на проспекте Победы, в которой погибли два человека, попал на видео.
КП - Казань 01:48
Происшествия

В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика.
РБК 00:35
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 02:13
Происшествия

Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска по делу о взятке

ТАСС 01:18
Биатлон

Йоханнес Бё: победа Логинова выглядит немного странно

RT на русском 15 февраля в 16:05
Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа

В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 00:43
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС вчера в 14:33
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском 15 февраля в 21:23
Экономика

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
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