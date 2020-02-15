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Мой БрянскНовые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги
В феврале в России вступили в силу несколько новых законов, сообщает «Российская газета». Так, в Костромской области медики в течении 3 лет смогут не платить налог на имущество. В Амурской области школьники будут бесплатно ездить на каникулах на общественном транспорте.
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Депутаты постарались: новые законы снижают стоимость капремонта, жилья и налогов
Регион online15 февраля в 06:04
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
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Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
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США испытали ракету Trident II, способную нести ядерный боезаряд
МС США в воскресенье - 16 февраля, испытали баллистическую ракету Trident II (D5LE), способную нести ядерный боезаряд, сообщает РИА Новости.
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ДТП в проспекте Победы в Казани: момент аварии попал на видео
Момент аварии на проспекте Победы, в которой погибли два человека, попал на видео.
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В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика.
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Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
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У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
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«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
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