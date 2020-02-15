Экономика
Российская газетаНовые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги
Медиков на три года освободили от налога В Костромской области в феврале вступил в силу закон, который освобождает от уплаты налога на имущество все межрайонные, окружные и районные больницы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Башкирии некоторые граждане смогут купить жилье по льготной цене
Общественная электронная газета02:24
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия
Группа россиян попала под лавину на курорте в Грузии
Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Происшествия
На улице Баранова в Калининграде мужчина застрелил из карабина двух человек
В субботу, 15 февраля, на улице Баранова неизвестный застрелил из карабина «Сайга» мужчину и женщину 40-45 лет.
Политика
Макрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Экономика
Налоговая вводит систему контроля за переводами с карты на карту
Председатель российского правительства Михаил Мишустин ранее предупреждал россиян, что Федеральная налоговая служба (ФНС) станет отслеживать переводы на банковские карты.
Биатлон
Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону
Александр Логинов завоевал золото спринта на чемпионате мира по биатлону, оставив с серебром Кентена Фийона-Майе и с бронзой - Мартена Фуркада, а Йоханнес и Тарьей Бё и вовсе оказались вне пьедестала.
Кино
Activision заморозила проект фильма по играм Call of Duty
Проект съемки фильма по серии игр Call of Duty отложен, заявил режиссер картины Стефано Соллима, 14 февраля сообщает портал Comicbook.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Армия и оружие
В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии
Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Здоровье
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Биатлон
Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона
Информацию о дисквалификации подтвердили в СБР и РУСАДА. Таким образом, Антон Шипулин лишается статуса олимпийского чемпиона.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге Израиля, сообщили израильские военные.
Происшествия
В тульском общежитии восемь человек пострадали из-за спора о кухне
Представитель ведомства сообщил ТАСС, что в результате конфликта восемь студентов доставлены в больницу с признаками отравления неизвестным химическим веществом.
Армия и оружие
Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо
Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Политика
Россия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования дела MH17
Генеральная прокуратура России обвинила Нидерланды в уклонении от расследования по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Общество
В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Армия и оружие
Российские военные сняли, как конвой США обстреливает сирийцев
Группа, как пишет Lenta.ru, российских военнослужащих зафиксировала на видео стычку американского военного конвоя с жителями сирийского города Эль-Камышлы.
Хоккей
Данис Зарипов: Гол «Ак Барса» в большинстве перевернул игру
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
Единоборства
Александр Емельяненко подарил Рамзану Кадырову чемпионский пояс
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко передал главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс, полученный за победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Политика
Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Хоккей
Буллит Панарина признали забитым по правилам
Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.