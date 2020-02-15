Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНовые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги

Медиков на три года освободили от налога В Костромской области в феврале вступил в силу закон, который освобождает от уплаты налога на имущество все межрайонные, окружные и районные больницы.
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Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги

Мой Брянск09:51

Депутаты постарались: новые законы снижают стоимость капремонта, жилья и налогов

Регион online06:04

Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги

Российская газетавчера в 22:00

В Башкирии некоторые граждане смогут купить жилье по льготной цене

Общественная электронная газета02:24
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Происшествия

Группа россиян попала под лавину на курорте в Грузии

RT на русском 12:26
Спорт

Тренер: Непряева вышла на старт «Скитура» в предболезненном состоянии

РИА Новости 08:57
Политика

Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАСС 08:38
Происшествия

На улице Баранова в Калининграде мужчина застрелил из карабина двух человек

В субботу, 15 февраля, на улице Баранова неизвестный застрелил из карабина «Сайга» мужчину и женщину 40-45 лет.
Калининград.Ru 13:17
Политика

Макрон признал провал антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Lenta.ru 07:22
Экономика

Налоговая вводит систему контроля за переводами с карты на карту

Председатель российского правительства Михаил Мишустин ранее предупреждал россиян, что Федеральная налоговая служба (ФНС) станет отслеживать переводы на банковские карты.
EAOmedia.ru 13 февраля в 22:05
Биатлон

Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону

Александр Логинов завоевал золото спринта на чемпионате мира по биатлону, оставив с серебром Кентена Фийона-Майе и с бронзой - Мартена Фуркада, а Йоханнес и Тарьей Бё и вовсе оказались вне пьедестала.
Газета.Ru 12:52
Кино

Activision заморозила проект фильма по играм Call of Duty

Проект съемки фильма по серии игр Call of Duty отложен, заявил режиссер картины Стефано Соллима, 14 февраля сообщает портал Comicbook.
Красная весна вчера в 16:14
Политика

Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Газета.Ru 07:07
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 09:13
Армия и оружие

В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии

Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.
Газета.Ru 13:13
Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Lenta.ru 05:18
Здоровье

В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости 13 февраля в 22:36
Биатлон

Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона

Информацию о дисквалификации подтвердили в СБР и РУСАДА. Таким образом, Антон Шипулин лишается статуса олимпийского чемпиона.
Metaratings 04:15
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск 09:08
Армия и оружие

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге Израиля, сообщили израильские военные.
РИА Новости 13:28
Происшествия

В тульском общежитии восемь человек пострадали из-за спора о кухне

Представитель ведомства сообщил ТАСС, что в результате конфликта восемь студентов доставлены в больницу с признаками отравления неизвестным химическим веществом.
Взгляд.ру 04:42
Армия и оружие

Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо

Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Красная весна 12:43
Политика

Россия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования дела MH17

Генеральная прокуратура России обвинила Нидерланды в уклонении от расследования по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
НТВ 06:17
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Армия и оружие

Российские военные сняли, как конвой США обстреливает сирийцев

Группа, как пишет Lenta.ru, российских военнослужащих зафиксировала на видео стычку американского военного конвоя с жителями сирийского города Эль-Камышлы.
News.ru вчера в 08:40
Хоккей

Данис Зарипов: Гол «Ак Барса» в большинстве перевернул игру

Татар-информ 12:07
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285

RT на русском 04:30
Единоборства

Александр Емельяненко подарил Рамзану Кадырову чемпионский пояс

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко передал главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс, полученный за победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Газета.Ru 13:30
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости 13 февраля в 22:16
Политика

Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
РИА Новости 11:35
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
Хоккей

Буллит Панарина признали забитым по правилам

Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Спорт день за днем вчера в 15:08
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
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