Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве обнародовал обновленные данные о числе пациентов, заразившихся опасным COVID-19, а также скончавшихся в результате осложнений, вызванных этим тяжелым заболеванием.

Новые жертвы коронавируса в Москве: еще 67 пациентов скончались

Общество В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией. 2,7K

Общество Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 123

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 10

Футбол Рамос: «Сейчас я вешу даже меньше, чем до карантина» Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил, что не набрал лишний вес за время карантина и приостановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса.

Экономика Обанкротилась нефтяная компания Diamond Offshore Из-за падения цен на нефть обанкротилась очередная энергетическая компания – Diamond Offshore из США. 3

Политика Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля. 493

Игры В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2 На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.

Общество 960 российских военных заразились коронавирусом "В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.

Политика В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.

Общество Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 3

Общество Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости. 32

Авто Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30% По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.

Общество В Тульской области введут пропускной режим В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона. 589

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 410

Здоровье Коронавирус сократил число заболевших гриппом Как и COVID-19, грипп передается через капли жидкости из носа или рта больного. Также вирус может попадать на руки и другие поверхности. 29