Общество
РБКНовый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании. Лайнер вылетел из аэропорта города Эверетт (штат Вашингтон) и через несколько часов успешно приземлился в Сиэтле.
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Хоккей
Сборная Атлантического дивизиона вышла в финал Матча звезд НХЛ
В полуфинале Матча звезд НХЛ сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Столичного дивизиона — 9:5. В составе победителей по хет-трику оформили Давид Пастрняк и Энтони Дюклер.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Шоу-бизнес
О трагедии Волочковой рассказал Цискаридзе
О балерине Анастасии Волочковой высказался народный артист России Николай Цискаридзе. Он порассуждал в эфире программы «И грянул Грэм».
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
«Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — утверждается в докладе.
Шоу-бизнес
Австралийская модель подверглась критике из-за целлюлита и плохой кожи
22-летняя пышная австралийская модель Ариэлла Нисса опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram снимки, необработанные в фотошопе, показав себя «неиадельную», из-за чего подверглась резкой критике фолловеров.
Общество
Японский ученый предрек России бесснежные зимы
Из-за глобального потепления снег в России будет выпадать всё реже, заявил «РИА Новости» в воскресенье, 26 января, доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Армия и оружие
У новых украинских БТР появились трещины
Из-за дефектов сварного шва на корпусе боевой машины появились трещины. Новый бронетранспортер уже прошло проверку украинского Минобороны.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит бокс-офис России
По словам экспертов, второй успешной премьерой может стать фильм «Марафон Желаний» актрисы, певицы и композитора Дарьи Чаруши.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Общество
Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 54 человек
Число жертв от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае увеличилось до 54.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Кино
Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»
Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Футбол
«Барселона» потерпела поражение от «Валенсии»
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Политика
Трутнев поручил разработать меры защиты регионов ДФО от коронавируса
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору, пограничной службе и главам регионов округа обеспечить безопасность приграничных территорий в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.