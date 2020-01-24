Общество
РБКНовый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании. Лайнер вылетел из аэропорта города Эверетт (штат Вашингтон) и через несколько часов успешно приземлился в Сиэтле.
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Экономика
На Сахалине и Курилах лососей в 2019 году поймали немного и в 2020-м не рассчитывают на большее
В 2019 году суммарный вылов всех видов красной рыбы на Сахалине и Курилах составил всего 76 тысяч тонн — на 50 тысяч меньше прошлогоднего показателя.
Армия и оружие
Армия Сирии атаковала позиции боевиков к западу от Алеппо
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Здоровье
В китайском Ухане построят второй госпиталь для больных коронавирусом
В китайском городе Ухань (столица провинции Хубэй) построят второй госпиталь для заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает газета «Жэньминь жибао».
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Пелагеи Телегин отправился с возлюбленной в Мюнхен
Бывший супруг певицы Пелагеи, хоккеист ЦСКА Иван Телегин, перенес операцию в Мюнхене, куда отправился вместе со своей возлюбленной Марией Гончар.
Общество
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Общество
Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о поправках в Конституцию предполагает регулярную индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Экономика
Крупнейшие российские банки успели наладить сбор биометрии в срок
Банки РФ начали собирать биометрические данные клиентов летом 2018 года.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Происшествия
ФСБ обнаружила в Крыму схрон со взрывчаткой спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ обнаружили в тайниках 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг.
Гаджеты
Intel выпустит новые мобильные и настольные процессоры только в середине марта
Как известно, Intel готовит к выпуску настольные процессоры Comet Lake в исполнении LGA 1200 и мобильные высокопроизводительные CPU этого же семейства.
Экономика
Валовый региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году
Рост валового регионального продукта отмечен в республике в 2019 году.
Политика
В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
Кино
Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»
Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Кино
Оглашены обладатели кинопремии «Золотой Орел»
25 января на «Мосфильме» состоялась XVIII церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел», присуждаемой Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Футбол
«Челси» обыграл «Халл Сити» и вышел в следующий раунд Кубка Англии
Лондонский «Челси» в гостях переиграл «Халл Сити» 25 января в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса
Темпы распространения коронавируса в Китае растут. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки пожелал форварду «Вашингтону» Александра Овечкина побить его рекорд в НХЛ.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам
Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».