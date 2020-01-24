Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании. Лайнер вылетел из аэропорта города Эверетт (штат Вашингтон) и через несколько часов успешно приземлился в Сиэтле.

Общество Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.

Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.

Происшествия ФСБ обнаружила в Крыму схрон со взрывчаткой спецслужб Украины Сотрудники ФСБ обнаружили в тайниках 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг.

Кино Оглашены обладатели кинопремии «Золотой Орел» 25 января на «Мосфильме» состоялась XVIII церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел», присуждаемой Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.

Общество Работающим на митингах полицейским сделают надбавки Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.

Космос Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.