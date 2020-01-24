Общество

РБКРБКНовый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании. Лайнер вылетел из аэропорта города Эверетт (штат Вашингтон) и через несколько часов успешно приземлился в Сиэтле.
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Boeing 777X совершил первый испытательный полёт

RT на русском18:20

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Коммерсантъ17:15

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

РБК15:17

Новейший Boeing 777X успешно приземлился после первого испытательного полёта — видео

Life.ru17:39

Cамолет Boeing 777X закончил первый испытательный полет

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Лайнер Boeing 777X завершил первый испытательный полет

ТАСС17:12

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет

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