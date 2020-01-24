Общество
РБКНовый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании. Лайнер вылетел из аэропорта города Эверетт (штат Вашингтон) и через несколько часов успешно приземлился в Сиэтле.
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Шоу-бизнес
«Жили втроем в номере»: актриса Волкова рассказала о «шведской семье» с режиссером
С Бояковым были самые сильные эмоции из-за всей этой ситуации, что я разрушаю семью, это все как-то неправильно.
Кино
Сериал «Ведьмак» побил рекорд Netflix по просмотрам первого сезона
Новый рекорд по числу просмотров на стриминговой платформе Netflix установил первый сезон сериала «Ведьмак».
Общество
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
Здоровье
В Китае новым вирусом заразился двухлетний малыш
Случай заражения новым типом коронавируса двухлетнего ребенка зафиксирован Гуанси-Чжуанском автономном районе Китайской Народной Республики, 25 января сообщило издание «Жэньминь Жибао».
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 18 человек
Минимум 18 человек погибли и 553 пострадали во время землетрясения на востоке Турции, заявил журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Политика
СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе
Зеленского с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Футбол
«Валенсия» обыграла «Барселону» в матче чемпионата Испании
Космос
Название нового марсохода NASA определят голосованием
Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование на лучшее название для нового марсохода.
Гаджеты
Компания Samsung запустит аналог AirDrop
Южнокорейская компания Samsung запустит продукт, аналогичный AirDrop.
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда
В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия желает вбить клин не между Украиной и Польшей, а в искажение истории.
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Страсбура".
Футбол
Конте: «СМИ ведут себя так, будто мы подписали половину „Реала“»
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале и марте.
Политика
Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Шоу-бизнес
Ходченкова на «Золотом орле» развеяла слухи о беременности
Российская актриса Светлана Ходченкова на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл» появилась в обтягивающем жёлтом платье, чем окончательно развеяла слухи о своей беременности.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Политика
Нетаньяху назвал «великой миссией» свою поездку в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "великой миссией" свою предстоящую поездку в Вашингтон, где могут огласить новый план ближневосточного урегулирования.
Гаджеты
Характеристики Xiaomi Mi 10 SE раскрыты
Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.