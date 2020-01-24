Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании. Лайнер вылетел из аэропорта города Эверетт (штат Вашингтон) и через несколько часов успешно приземлился в Сиэтле.

Общество Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.

Здоровье В Китае новым вирусом заразился двухлетний малыш Случай заражения новым типом коронавируса двухлетнего ребенка зафиксирован Гуанси-Чжуанском автономном районе Китайской Народной Республики, 25 января сообщило издание «Жэньминь Жибао».

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Политика Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия желает вбить клин не между Украиной и Польшей, а в искажение истории.

Общество Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале и марте.

Политика Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.

Общество Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.