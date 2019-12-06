Авто

Российская газетаРоссийская газетаНовый Kia Mohave сертифицировали для России

На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave. В России автомобиль будет продаваться с 3-литровым турбодизелем D6EB-5 мощностью 249 л.с. в комплекте с 8-ступенчатым автоматом.
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Сегодня Францию охватила мощная бессрочная забастовка против запланированной пенсионной реформы, пишет РИА Новости.
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В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
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Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
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Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
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Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT призвал "крайне внимательно" отнестись к вопросу создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей, подчеркнув, что сегодня наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов.
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В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
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В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

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