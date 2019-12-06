Авто
Российская газетаНовый Kia Mohave сертифицировали для России
На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave. В России автомобиль будет продаваться с 3-литровым турбодизелем D6EB-5 мощностью 249 л.с. в комплекте с 8-ступенчатым автоматом.
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