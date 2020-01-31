Общество
РБКМинюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости
Если водителя три раза и более наказывали, например, за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км/ч, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет.
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Политика
Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
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Пытаясь казаться честными, многие люди прибегают ко лжи — даже если она может принести им определенные убытки.
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Общество
В Италии объявили режим ЧС из-за коронавируса
Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.
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Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
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По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
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Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
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29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Хоккей
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Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.