Общество

РБКРБКМинюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости

Если водителя три раза и более наказывали, например, за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км/ч, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет.
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Эксперт предложил провести ревизию камер и знаков перед повышением штрафов

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ТАССвчера в 17:01

Штрафы за превышение скорости возрастут в разы

Газета.Ru03:50
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:32, Ашберн
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FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
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Общество

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Люди могут врать, чтобы казаться честнее

Пытаясь казаться честными, многие люди прибегают ко лжи — даже если она может принести им определенные убытки.
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Правительство Чувашии отправлено в отставку.
Известия 01:07
Политика

Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию с новым штаммом коронавируса, вспышка которого началась в Китае.
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Марина Девятова опровергла свои же слова о романе с Евгением Плющенко

Марина Девятова не понимает, откуда появились слухи про нее и Евгения Плющенко Сегодня уже сама Марина Девятова опровергла слухи о романе с фигуристом.
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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
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Свой собственный тест, предназначенный для диагностики нового коронавируса, создала французская компания Novacyt.
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«Челси» отверг все предложения по Оливье Жиру

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Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
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Савин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»

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Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
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