Общество

REGNUMREGNUMНовый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

Вырастут штрафы и за отказ от медосвидетельствования — с 30 до 40 тыс. рублей с лишением прав на два-три года (сейчас этот срок в два раза меньше — полтора — два года). Кроме того, в кодексе появилась статья, которая предусматривает ответственность за систематическое нарушение правил.
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