Общество

Российская газетаРоссийская газетаНовый КоАП начнет действовать с 1 января 2021 года

Как рассказывают в ведомстве, вынесенный сейчас на общественное обсуждение законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки введения их в действие.
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