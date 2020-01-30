Общество
Российская газетаНовый КоАП начнет действовать с 1 января 2021 года
Как рассказывают в ведомстве, вынесенный сейчас на общественное обсуждение законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки введения их в действие.
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В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
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Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
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Совет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit
Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза.
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Со 2 февраля в России вступают в силу новые правила получения Шенгенской визы.
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Энергетика
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Движение по дороге Троицкое — Ново-Троицкое затруднено
Хоккей
Фрейзер: «„Куньлунь“ дисциплина подвела. Надо что-то с этим делать»
Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрейзер прокомментировал поражение от «Спартака» (4:7).
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В США заявили о поддержке транзита российского газа через Украину
В США заявили о поддержке сохранения транзита российского газа через Украину.
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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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