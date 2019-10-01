Авто
Российская газетаНовый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Сегодня, 1 октября 2019 года, на заводе Toyota в Санкт-Петербурге стартует серийное производство нового поколения RAV4, дебютировавшего прошлой осенью на автосалоне в Париже. "Российская газета" публикует цены и комплектации кроссовера.
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Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
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Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
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В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
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Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Общество
В Челябинске начал работать Седьмой кассационный суд
Суд занимается рассмотрением кассационных жалоб по административным, гражданским и уголовным делам.
Pchela.News 04:15
Политика
Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков
Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.
REGNUM 05:06
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева оставили в СИЗО до 2020 года
Екатеринбург-ТВ 05:40
Армия и оружие
Подсчитано число погибших после начала российской операции в Сирии
Военная операция России в Сирии против террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (все три запрещены в РФ) началась 30 сентября 2015 года.
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество
Мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с «Сафари-парком»
Глава Краснодара Евгений Первышов в ходе брифинга с журналистами высказал свою позицию по ситуации вокруг «Сафари-парка», законность возникновения права частной собственности на землю под которым власти города сейчас оспаривают в суде.
Деловая газета. Юг 04:49
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела
В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву.
Амур.инфо вчера в 04:36
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Армия и оружие
«Невидимый» F-35 был замечен немецкими радарами
В фирме Hensoldt заявили, что "невидимые" американские самолеты были замечены за 150 км от Берлина.
Дни24 01:25
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
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Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Армия и оружие
В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Армия и оружие
Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
Взгляд.ру 03:06
Здоровье
Более 9 тысяч человек заболели ОРВИ в Удмуртии за неделю
За минувшую неделю с 23 по 29 сентября острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Удмуртии заболели 9,3 тыс. человек.
Деловой квадрат 04:08
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Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
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Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».
Экономика сегодня 29 сентября в 12:06
Автоспорт
Из-за шлема Квята в Формуле-1 могут изменить регламент
Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, что в следующем сезоне правило, в соответствии с которым гонщику разрешается изменить оформление шлема не более одного раза за сезон, может быть пересмотрено.
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Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
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RT на русском 04:21
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
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Николай Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме
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РИА Новости 05:06
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
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