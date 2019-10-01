Сегодня, 1 октября 2019 года, на заводе Toyota в Санкт-Петербурге стартует серийное производство нового поколения RAV4, дебютировавшего прошлой осенью на автосалоне в Париже. "Российская газета" публикует цены и комплектации кроссовера.

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

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