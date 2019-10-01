Авто
Российская газетаНовый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Сегодня, 1 октября 2019 года, на заводе Toyota в Санкт-Петербурге стартует серийное производство нового поколения RAV4, дебютировавшего прошлой осенью на автосалоне в Париже. "Российская газета" публикует цены и комплектации кроссовера.
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Подполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
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Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47
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Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
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Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
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Сергей Лазарев «рассекретил» свою дочь
Российский певец Сергей Лазарев признался, что у него растет дочь, и ей уже год. Ранее он держал эту информацию в тайне.
Вести.Ru 29 сентября в 15:35
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Финансы
Кредиты сделали недоступнее для россиян
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Lenta.ru вчера в 17:45
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
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Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Экономика
Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Росбалт 06:56
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Спорт
Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Чемпионат вчера в 15:29
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Авто
В России начались продажи «УАЗ Патриот» с коробкой «автомат»
Российские дилеры Ульяновского автомобильного завода начали продажи внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).
Известия 05:28
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Культура
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море
Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.
РБК 07:19
Политика
Макрон заявил, что поддерживает участие России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы выступил с заявлением, что полностью поддерживает продолжение работы делегации РФ в организации.
ПолитРоссия 06:49
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Общество
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Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
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RuNews24.ru вчера в 12:00
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Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
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Российская газета 01:17
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Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
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Экономика
Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым
Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю.
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Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на детей в школе
Финляндии человек с мечом ворвался в школу и напал на детей.
Газета.Ru 07:14
Происшествия
Москвич на Lamborghini отказался пропускать скорую помощь и поплатился
В Москве водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи, привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с инцидентом.
Lenta.ru 06:22