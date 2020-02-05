Авто
КоммерсантъНовый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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Транспорт
В России предложили ограничить использование шин с шипами
В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
Общество
Работодателей предложили сажать на 10 лет за задержку зарплаты
На сегодняшний день за частичную невыплату зарплаты, пенсии, стипендии или пособий на протяжении трех месяцев руководителю организации грозит до одного года лишения свободы, а за полную невыплату – до трех лет.
Происшествия
В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Россияне поделились шокирующими впечатлениями об эвакуации из Китая
Граждане России, эвакуированные из Китая, поделились впечатлениями об их транспортировке на родину.
Футбол
Тедеско получил 4-ю желтую карточку за время работы в «Спартаке» (видео)
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку в игре Кубка Париматч Премьер против «Локомотива».
Происшествия
Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле
Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула.
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Авто
«Группа ГАЗ» получила ОТТС на новый низкопольный автобус
Производство новой маршрутки уже налаживается, но когда она станет доступна для заказа и сколько будет стоить пока неизвестно.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
Происшествия
Суд в Москве арестовал мужчину, избивавшего пасынка
Чертановский суд Москвы арестовал мужчину, избивавшего 5-летнего ребенка супруги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике
Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Политика
Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной
Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
Кино
Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»
Политика
Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Футбол
Гол Караева принес ЦСКА победу над «Ориуэлой»
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Политика
В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»
Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Здоровье
Зараженный коронавирусом китаец рассказал о лечении в больнице Читы
Заразившийся в России гражданин Китая рассказал о своем состоянии, как его лечат в больнице Читы и об отношении к нему россиян.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.