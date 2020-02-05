Авто
КоммерсантъНовый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Гаджеты
Китайская TCL прекратит продажу смартфонов BlackBerry
Enrique Dans Владеющая брендом Blackberry китайская компания TCL Communication объявила о прекращении продажи смартфонов данной марки.
Происшествия
СК возбудил еще одно дело против сотрудников саратовского Минздрава
17 января СК РФ сообщил также о возбуждении уголовного дела в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), дело также возбудили в отношении и других сотрудников ведомства по той же статье.
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева задумалась о пересадке матки и рождении детей
Напомним, свои зимние каникулы Гоген Солнцев провел во Вьетнаме в компании пожилой подруги по имени Лидия, в то время как Екатерина оставалась в Москве.
Происшествия
Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины
Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
Футбол
Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»
Антон Чистяков назначен главой селекционной службы «Спартака».
Политика
Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Единоборства
Отец Хабиба ответил на скандальное высказывание Кашина
Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, ответил на скандальное высказывание журналиста Олега Кашина.
Кино
Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса
Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Политика
В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Табачника
В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Политика
Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.
Технологии
Илон Маск пообещал создать «заменитель мозга» для травмированных людей
Буквально несколько дней назад основатель Tesla Илон Маск поделился планами о грядущих разработках его компании Neuralink.
Политика
Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Наука
Ученые из ЛЭТИ создали специальные очки с дополненной реальностью
Петербургские ученые из ЛЭТИ разработали очки, который включают в себя элементы дополненной реальности для помощи слабовидящим людям.
Футбол
Игало: агент сказал, что мне урежут зарплату в «МЮ». Я сказал, что мне всё равно
Звонили и из других клубов, но я сказал агенту, чего хочу. Он сказал, что мне урежут зарплату в «Манчестер Юнайтед».
Политика
Украина подпишет документы о сотрудничестве с Deutsche Bahn — Криклий
5 февраля 2020 года состоится подписание документов о сотрудничестве компании «Укрзализныця» с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире радио «Новое время».
Общество
Бургерные «Мираторга» приостановили работу с сервисами доставки еды
Сеть бургерных «Мираторга» – «Бургер & фрайс» – приостановила работу с сервисами доставки еды из-за низкого качества обслуживания, говорится в пресс-релизе компании.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).