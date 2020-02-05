Авто

КоммерсантъКоммерсантъНовый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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5 дверей и светодиоды: каким будет новый VW Polo для России

AutoNews05:00

Первые подробности о Volkswagen Polo для России

Car.ru06:13

В России новый Volkswagen Polo станет лифтбеком

Автоновости дня05:38

Volkswagen раскрыл подробности о новом Polo для России

Автостат05:21

Volkswagen рассказал о новом Polo для России

CarsWeek.ru07:10

Российский VW Polo станет лифтбеком

Журнал Авто.ру05:00

6 главных и удивляющих фактов о новом Volkswagen Polo

За рулем05:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:24
Общество

Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
RT на русском 06:58
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 09:30
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Гаджеты

Китайская TCL прекратит продажу смартфонов BlackBerry

Enrique Dans Владеющая брендом Blackberry китайская компания TCL Communication объявила о прекращении продажи смартфонов данной марки.
РЕН ТВ 03 февраля в 12:41
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Происшествия

СК возбудил еще одно дело против сотрудников саратовского Минздрава

17 января СК РФ сообщил также о возбуждении уголовного дела в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), дело также возбудили в отношении и других сотрудников ведомства по той же статье.
ТАСС 07:47
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева задумалась о пересадке матки и рождении детей

Напомним, свои зимние каникулы Гоген Солнцев провел во Вьетнаме в компании пожилой подруги по имени Лидия, в то время как Екатерина оставалась в Москве.
Uznayvse.ru 00:44
Происшествия

Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины

Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
REGNUM 03 февраля в 06:11
Футбол

Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»

Антон Чистяков назначен главой селекционной службы «Спартака».
Soccer.ru 07:17
Политика

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
РБК 09:40
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 09:35
Единоборства

Отец Хабиба ответил на скандальное высказывание Кашина

Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, ответил на скандальное высказывание журналиста Олега Кашина.
Sport.ru 09:14
Кино

Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Пятый канал 05:59
Политика

В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Табачника

В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.
Московский Комсомолец 08:12
Футбол

Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»

Вести.Ru 07:40
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Политика

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.
Известия 08:50
Технологии

Илон Маск пообещал создать «заменитель мозга» для травмированных людей

Буквально несколько дней назад основатель Tesla Илон Маск поделился планами о грядущих разработках его компании Neuralink.
Ferra 04:36
Политика

Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления

РЕН ТВ вчера в 23:26
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Наука

Ученые из ЛЭТИ создали специальные очки с дополненной реальностью

Петербургские ученые из ЛЭТИ разработали очки, который включают в себя элементы дополненной реальности для помощи слабовидящим людям.
Neva.Today вчера в 14:15
Футбол

Игало: агент сказал, что мне урежут зарплату в «МЮ». Я сказал, что мне всё равно

Звонили и из других клубов, но я сказал агенту, чего хочу. Он сказал, что мне урежут зарплату в «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 09:48
Политика

Украина подпишет документы о сотрудничестве с Deutsche Bahn — Криклий

5 февраля 2020 года состоится подписание документов о сотрудничестве компании «Укрзализныця» с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире радио «Новое время».
REGNUM 03:30
Общество

Бургерные «Мираторга» приостановили работу с сервисами доставки еды

Сеть бургерных «Мираторга» – «Бургер & фрайс» – приостановила работу с сервисами доставки еды из-за низкого качества обслуживания, говорится в пресс-релизе компании.
Ведомости 01:07
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
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