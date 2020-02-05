Авто
КоммерсантъНовый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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Технологии
Пользователям Android рекомендовали удалить ряд опасных приложений
Как сообщает ToDay News Ufa источник VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
Политика
Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин впервые после своего общения к Федеральному собранию в середине января высказался на эту тему.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Политика
Сенат США оправдал Дональда Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Здоровье
Знай свою норму. Врач объяснил, сколько секса надо для здоровья
Иной раз ‒ в ущерб собственному психологическому и физическому самочувствию, отметил в интервью радио Sputnik врач-сексолог Евгений Кульгавчук.
Армия и оружие
БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии
Шоу-бизнес
Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии
Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Экономика
ВРП Якутии в 2019 году превысил 1,1 триллиона рублей
Валовой региональный продукт Якутии по итогам 2019 года превысил 1,1 триллиона рублей, рост ВРП к предыдущему году оценивается в 3,5%, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, представляя отчет о деятельности исполнительных органов власти республики за 2019 год.
Шоу-бизнес
Петросян со смехом назвал размер своей пенсии
Политика
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
Здоровье
Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России
Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Технологии
Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы
Исследование позволило установить, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Structure–activity relationship, SAR) для исследованных смартфонов iPhone 11 Pro достигает уровня 3,8 Вт/кг, в то время как максимальный уровень SAR, установленный FCC, составляет 1,6 Вт/кг, то есть, более чем в два раза меньше.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Гаджеты
Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Гаджеты
В чипах Huawei нашли бэкдор
Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Гаджеты
Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
Шоу-бизнес
На «Первом канале» выйдет новое шоу с телеведущей Ксенией Собчак
Телеведущая Ксения Собчак готовится к выходу нового телевизионного шоу в эфире Первого канала, которое должно появится совсем скоро.
Шоу-бизнес
Здоровье певицы Любови Успенской пошатнулось после ссоры с дочерью
Здоровье певицы Любови Успенской пошатнулось после ссоры с дочерью Татьяной Плаксиной.
Политика
На Украине признали неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Космос
NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35 без оружия
Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
Авто
В России новые автомобили подорожали из-за налога, утильсбора и льгот
В Russian Automotive Market Research отметили, что в минувшем году средняя стоимость нового легкового автомобиля, произведенного в России, составила порядка 1,3 миллиона рублей.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Наука
На Аляске обнаружили самый полный скелет предшественника динозавров
Американские ученые обнаружили на Аляске самый полный скелет талаттозавра.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.