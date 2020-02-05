Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.

Технологии Пользователям Android рекомендовали удалить ряд опасных приложений Как сообщает ToDay News Ufa источник VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.

Политика Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин впервые после своего общения к Федеральному собранию в середине января высказался на эту тему.

Политика Сенат США оправдал Дональда Трампа Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

Экономика ВРП Якутии в 2019 году превысил 1,1 триллиона рублей Валовой региональный продукт Якутии по итогам 2019 года превысил 1,1 триллиона рублей, рост ВРП к предыдущему году оценивается в 3,5%, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, представляя отчет о деятельности исполнительных органов власти республики за 2019 год.

Политика Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.

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Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

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Гаджеты В чипах Huawei нашли бэкдор Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.

Гаджеты Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.

Политика На Украине признали неготовность к возвращению Крыма "Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.