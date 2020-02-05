Авто

КоммерсантъКоммерсантъНовый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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Новый Volkswagen Polo для России: лифтбек!

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