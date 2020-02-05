Авто

КоммерсантъКоммерсантъНовый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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Новый Volkswagen Polo для России: лифтбек!

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Volkswagen рассказал о новом Polo для России

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Volkswagen раскрыл подробности о новом Polo для России

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6 главных и удивляющих фактов о новом Volkswagen Polo

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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
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Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

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Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
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Врач рассказал об эффективности чеснока против коронавируса

Столичный врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказывает, поможет ли чеснок защититься от нового типа опасного вируса.
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Киев признал неготовность к возвращению Крыма

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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

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Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:23
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Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Красная весна 09:26
Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
РИА Новости 13:42
Политика

Первый самолет из Уханя приземлился в аэропорту Рощино

Вести.Ru 01:25
Политика

Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
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Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
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Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса

Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.
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Петросян назвал размер своей пенсии

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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

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Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке

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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
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Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто

«Ставка по кредиту для нового авто составит 6,9% годовых и 7,9% для автомобилей с пробегом при условии страхования жизни и здоровья, а ещё после того, как клиент отправит Газпромбанку снимки документов на приобретённое авто посредством онлайн-сервиса», – отмечается в пресс-релизе, который попал в «Известие».
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Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
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Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

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Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
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Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
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Число жертв схода лавины в Турции возросло до 23 человек

До 23 человек возросло количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции.
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«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
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Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля

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Стоимость акций Tesla резко снизилась

Стоимость одной акции компании Tesla американского бизнесмена Илона Маска после шестидневного роста снизилась до $730, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
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Экономика

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Компания Intercontinental Exchange (ICE, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей) предложила приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, оценив ее более чем в $30 млрд.
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