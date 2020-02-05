Авто
КоммерсантъНовый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Политика
Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Здоровье
Врач рассказал об эффективности чеснока против коронавируса
Столичный врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказывает, поможет ли чеснок защититься от нового типа опасного вируса.
Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике
Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Политика
Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса
Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Космос
Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке
На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Авто
Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто
«Ставка по кредиту для нового авто составит 6,9% годовых и 7,9% для автомобилей с пробегом при условии страхования жизни и здоровья, а ещё после того, как клиент отправит Газпромбанку снимки документов на приобретённое авто посредством онлайн-сервиса», – отмечается в пресс-релизе, который попал в «Известие».
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Гаджеты
В чипах Huawei нашли бэкдор
Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Политика
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца
Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
Происшествия
Число жертв схода лавины в Турции возросло до 23 человек
До 23 человек возросло количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Экономика
Стоимость акций Tesla резко снизилась
Стоимость одной акции компании Tesla американского бизнесмена Илона Маска после шестидневного роста снизилась до $730, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
Экономика
WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи предложил купить eBay за $30 млрд
Компания Intercontinental Exchange (ICE, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей) предложила приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, оценив ее более чем в $30 млрд.