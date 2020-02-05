Авто
Автомобили.руНовый Volkswagen Polo скопирует Skoda Rapid
Разработанный специально для России Volkswagen Polo следующего поколения будет представлен в нынешнем году. Между тем вчера на автосалоне в Нью-Дели были представлены новые компактные кроссоверы, построенные на одной платформе — Volkswagen Taigun и Skoda Vision IN.
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Армия и оружие
Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в 2020 году
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Общество
Онищенко высмеял планы по депортации больных иностранцев
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посмеялся над идеей депортировать иностранцев с коронавирусом: по его словам, пока будет решаться вопрос о высылке, люди уже успеют переболеть и выздороветь.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Наука
В ролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов
Специалист NASA создал видео, на котором продемонстрировал, как будет выглядеть наша планета, когда на ней полностью высохнут все океаны.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале
Общество
Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки
Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Политика
Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня
«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Армия и оружие
Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя
Военных летчиков, медиков и других специалистов Минобороны РФ после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медобследование, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
Интернет
Компания Google признала массовую утечку данных пользователей
Компания Google признала утечку данных пользователей сервиса Takeouts, передает портал 9to5google.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 3,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
Игры
Слухи: новая игра Warner Bros. Games Montreal станет «мягким» перезапуском серии Batman: Arkham
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Политика
Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
Биатлон
CAS рассмотрит дела Зайцевой, Вилухиной и Романовой 2 и 3 марта
Спортивный арбитражный суд (CAS) 2–3 марта рассмотрит дела бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Здоровье
Доктор Мясников назвал два сценария распространения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Александр Леонидович Мясников – советский и российский врач, телеведущий назвал два сценария для распространения коронавируса.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Общество
Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД
Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».