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Автомобили.руАвтомобили.руНовый Volkswagen Polo скопирует Skoda Rapid

Разработанный специально для России Volkswagen Polo следующего поколения будет представлен в нынешнем году. Между тем вчера на автосалоне в Нью-Дели были представлены новые компактные кроссоверы, построенные на одной платформе — Volkswagen Taigun и Skoda Vision IN.
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5 дверей и светодиоды: каким будет новый VW Polo для России

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РИА Новости 11:01
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
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Компания Google признала массовую утечку данных пользователей

Компания Google признала утечку данных пользователей сервиса Takeouts, передает портал 9to5google.
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Цена нефти Brent выросла на 3,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
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Слухи: новая игра Warner Bros. Games Montreal станет «мягким» перезапуском серии Batman: Arkham

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