Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
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Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом.В источнике
С чего всё началось
Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова
Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолец08:19
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