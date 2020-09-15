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РИА Новости
РИА Новости

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолец08:19
Подробнее о событии
РИА Новости

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

РИА Новости14:21
News.ru

Новый адвокат Ефремова на время процесса откажется от общения со СМИ

News.ru10:16
Весьма

Михаил Ефремов сменил адвоката для апелляции. Роман Филиппов не будет общаться со СМИ

Весьма10:12
Комсомольская правда

«Рука у него крепкая»: новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу

Комсомольская правда11:44
Lenta.ru

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

Lenta.ru11:14
ТАСС

ОНК: новый адвокат должен был посетить Ефремова вчера

ТАСС09:58
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Московский Комсомолец08:19

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Daily Moscow08:17
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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец04:07
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В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках

Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что с 3 сентября в регионе организованы исследования по выявлению возбудителя COVID в объектах окружающей среды.
КТВ-Луч08:54
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