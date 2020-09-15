Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
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Новый адвокат актера Михаила Ефремова — Роман Филиппов оказался чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot и публикует видео с чемпионата России 2020 года с участием юриста. На кадрах Филиппов в красно-синей футболке одерживает победу над соперником.В источнике
С чего всё началось
Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова
Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолец08:19
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