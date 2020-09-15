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Lenta.ru
Lenta.ru

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

Новый адвокат актера Михаила Ефремова — Роман Филиппов оказался чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot и публикует видео с чемпионата России 2020 года с участием юриста. На кадрах Филиппов в красно-синей футболке одерживает победу над соперником.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолец08:19
Подробнее о событии
Весьма

Михаил Ефремов сменил адвоката для апелляции. Роман Филиппов не будет общаться со СМИ

Весьма10:12
РИА Новости

Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами

РИА Новости11:08
ТАСС

ОНК: новый адвокат должен был посетить Ефремова вчера

ТАСС09:58
News.ru

Новый адвокат Ефремова на время процесса откажется от общения со СМИ

News.ru10:16
Lenta.ru

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

Lenta.ru11:14
URA.Ru

Названо имя нового адвоката Ефремова

URA.Ru09:26
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Московский Комсомолец08:19

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию
Ведомости06:30
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Фонд Юрия Мильнера профинансирует поиск жизни на Венере

«Научная группа, проводящая исследования, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении на сайте фонда Breakthrough Initiatives.
Говорит Москва09:20
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МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

В ведомстве отметили, что такая позиция основана на нормах международного права, и назвали любые заявления о нарушениях этих норм Украиной в связи с прекращением водоснабжения ничтожными с точки зрения международного права и призванными к тому, «чтобы назначить виновного за расходы, которые несёт Россия», передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты08:29
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости10:55
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
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