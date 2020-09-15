Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Смотрите также
Полицейский из Петербурга за год второй раз спас человека от смерти
При ракетном ударе по югу Израиля пострадали шесть человек
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
В Росгвардии заявили о непричастности к срыву показа фильма на «Флаконе»
Минюст направил представления о лишении Пашаева статуса адвоката
Минфин предложил расширить программу льготной ипотеки
Президент Эстонии пригрозила руководству Белоруссии судом в Гааге
Выборгского чиновника уволили после хищения 700 млн рублей
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП, выбрал себе в адвокаты 42-летнего Романа Филиппова. Как выяснили СМИ, новый защитник артиста является чемпионов России, Европы и мира по армрестлингу.В источнике
С чего всё началось
Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова
Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолец08:19
Подробнее о событии
Выяснилась возможная подоплека появления у Ефремова адвоката-чемпиона: хитрая комбинация
Московский Комсомолец14:56
«Рука у него крепкая»: новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Комсомольская правда11:44