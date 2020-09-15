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Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП, выбрал себе в адвокаты 42-летнего Романа Филиппова. Как выяснили СМИ, новый защитник артиста является чемпионов России, Европы и мира по армрестлингу.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолец08:19
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Выяснилась возможная подоплека появления у Ефремова адвоката-чемпиона: хитрая комбинация

Московский Комсомолец14:56
ТАСС

ОНК: новый адвокат должен был посетить Ефремова вчера

ТАСС09:58
РИА Новости

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

РИА Новости14:21
Комсомольская правда

«Рука у него крепкая»: новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу

Комсомольская правда11:44
Весьма

Михаил Ефремов сменил адвоката для апелляции. Роман Филиппов не будет общаться со СМИ

Весьма10:12
Lenta.ru

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

Lenta.ru11:14
News.ru

Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером

News.ru15:05

В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русском14:33
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец04:07
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В России выпуск легковых автомобилей в августе 2020 года упал на 30%

Выпуск грузовиков в августе, наоборот, подрос на 13,7%: по сравнению с июлем его падение (в годовом выражении) составило всего 4,2%. За восемь месяцев грузовое производство упало на 19% до 76,9 тыс. единиц.
Автоновости дня15:57
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Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

За минувшие сутки в Москве умерли десять человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс16:06

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Минюст направил представления о лишении Пашаева статуса адвоката

Министерство юстиции отправило в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.
Взгляд.ру06:45
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru06:41
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