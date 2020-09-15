Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП, выбрал себе в адвокаты 42-летнего Романа Филиппова. Как выяснили СМИ, новый защитник артиста является чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу.

С чего всё началось Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет. Московский Комсомолец вчера в 08:19