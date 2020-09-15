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Известия

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП, выбрал себе в адвокаты 42-летнего Романа Филиппова. Как выяснили СМИ, новый защитник артиста является чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолецвчера в 08:19
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Выяснилась возможная подоплека появления у Ефремова адвоката-чемпиона: хитрая комбинация

Московский Комсомолецвчера в 14:56
News.ru

Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером

News.ruвчера в 15:05
Lenta.ru

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

Lenta.ruвчера в 11:14
Комсомольская правда

«Рука у него крепкая»: новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу

Комсомольская правдавчера в 11:44
Весьма

Михаил Ефремов сменил адвоката для апелляции. Роман Филиппов не будет общаться со СМИ

Весьмавчера в 10:12
ТАСС

Новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов

ТАССвчера в 09:56
РИА Новости

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

РИА Новостивчера в 14:21

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новостивчера в 23:23
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Материнский капитал в России в 2021 году проиндексируют на 3, 7%

В Министерстве труда сообщили, что всего на материнский капитал в будущем году запланировано выделить 443, 3 млрд руб. Ранее "Городской ревизор" писал о российской чиновнице, уволенной после оскорбительных комментариев в адрес матерей.
Городской ревизорвчера в 06:00
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Раскрыто существование безжизненных алмазных планет

Специалисты Университета штата Вашингтон и Чикагского университета выяснили, что некоторые планеты с высоким уровнем углерода могут состоять из кремнезема или алмазов, однако в Солнечной системе подобные планеты не встречаются.
Москва 2414 сентября в 10:28
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Петербургские ученые создадут новые типы компактных систем для телекоммуникаций

Ученые Санкт-Петербургского университета ИТМО совместно с коллегами из Института физики микроструктур РАН разработают методику исследования и способы получения компактных излучателей (субволновых резонаторов) нового типа.
ТАСС Наука 18:40

Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ruвчера в 08:00

В России предложили ввести продуктовые карточки

Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
Lenta.ruвчера в 11:26
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NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новостивчера в 20:10
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За поимку иркутских «Бонни и Клайда» объявлена награда

Иркутск, 15 сентября 2020, 12:16 — REGNUM В Иркутске объявлено вознаграждение за помощь в поимке осуждённых за серию разбоев, кражи и незаконный оборот оружия Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной, которые при доставлении их в учреждение исполнения наказания совершили побег.
REGNUMвчера в 05:16
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