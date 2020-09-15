Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
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Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП, выбрал себе в адвокаты 42-летнего Романа Филиппова. Как выяснили СМИ, новый защитник артиста является чемпионов России, Европы и мира по армрестлингу.В источнике
С чего всё началось
Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова
Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
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