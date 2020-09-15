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Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП, выбрал себе в адвокаты 42-летнего Романа Филиппова. Как выяснили СМИ, новый защитник артиста является чемпионов России, Европы и мира по армрестлингу.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолецвчера в 08:19
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Выяснилась возможная подоплека появления у Ефремова адвоката-чемпиона: хитрая комбинация

Московский Комсомолецвчера в 14:56
Lenta.ru

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

Lenta.ruвчера в 11:14
РИА Новости

Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира

РИА Новостивчера в 14:21
Комсомольская правда

«Рука у него крепкая»: новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу

Комсомольская правдавчера в 11:44
Весьма

Михаил Ефремов сменил адвоката для апелляции. Роман Филиппов не будет общаться со СМИ

Весьмавчера в 10:12
News.ru

Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером

News.ruвчера в 15:05
ТАСС

ОНК: новый адвокат должен был посетить Ефремова вчера

ТАССвчера в 09:58

Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях

Компания CI Games выпустила небольшой трейлер и первые скриншоты своего будущего шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик обыгрывает то, что CI Games описывает как одно из самых важных изменений игрового процесса во второй части: снайперскую стрельбу на сверхдальних дистанциях.
Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях
3DNewsвчера в 13:50
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Зеленский поручил создать центр для производства вакцин на Украине

Украинский лидер счел необходимым создать центр для координации сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны, что позволит обеспечить условия для производства вакцин.
Lenta.ruвчера в 16:31
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Фьючерсы на индексы США растут на 1% и более на новостях компаний

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы уверенно повышаются в понедельник на новостях о многомиллиардных сделках с участием компаний из США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ14 сентября в 07:26
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NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.com14 сентября в 08:24
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Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
РИА Новостивчера в 15:50
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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