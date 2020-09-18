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Российская газета
Российская газета

Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно

Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок

В Пресненский суд Москвы поступила жалоба нового адвоката Михаила Ефремова Владимира Васильева, в ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:09
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РБК

Адвокат запросил четыре года условно по приговору Ефремова

РБК07:36
RT на русском

Адвокат Добровинский прокомментировал апелляцию на приговор Ефремову

RT на русском08:00
ТАСС

Новый защитник Ефремова просит назначить ему условное наказание

ТАСС06:08
РИА Новости

Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок

РИА Новости06:09
Аргументы и Факты

Новый адвокат Ефремова попросил об условном сроке для него

Аргументы и Факты07:26
ФАН

Пашаев подал расширенную апелляцию по делу Ефремова

ФАН05:38
Mockva.ru

Защитник Ефремова просит Пресненский суд снизить до 4 лет условно наказание актеру

Mockva.ru05:53

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова - чиновник, готовый слушать и слышать критику», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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