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Российская газета
Российская газета

Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно

Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок

В Пресненский суд Москвы поступила жалоба нового адвоката Михаила Ефремова Владимира Васильева, в ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 06:09
Подробнее о событии
Интерфакс

Новый адвокат Ефремова попросил суд об условном наказании для актера

Интерфаксвчера в 06:07
RT на русском

Адвокат Добровинский прокомментировал апелляцию на приговор Ефремову

RT на русскомвчера в 08:00
Национальная служба новостей

Добровинский об апелляции Ефремова: мы примем любой приговор суда

Национальная служба новостейвчера в 07:23
ТАСС

Новый защитник Ефремова просит назначить ему условное наказание

ТАССвчера в 06:08
РИА Новости

Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным

РИА Новостивчера в 09:10
Москва 24

Добровинский прокомментировал апелляцию на приговор Ефремову

Москва 24вчера в 06:59
Телеканал 360°

Новый адвокат Ефремова попросил дать актеру условный срок

Телеканал 360°вчера в 05:45

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
741

Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
5

На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
1

Разработчик поделился успехами российского лекарства от коронавируса

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» (Фавипиравир).
Lenta.ruвчера в 16:55
1

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русскомвчера в 06:38
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Пресс-секретарь Навального сообщила, что на его личных вещах нет яда

Специалисты из немецкой лаборатории обнаружили вещество, которым, предположительно, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный, только на бутылке из его номера, на личных вещах и предметах из номера яд не обнаружен, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Интерфаксвчера в 15:40
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Елизавета Боярская обратилась к коллегам с просьбой о помощи

Знаменитая актриса Елизавета Боярская обратилась к коллегам и подписчикам своей странички в Инстаграм с просьбой помочь народному артисту России Евгению Борисовичу Леонову-Гладышеву, получившему в 2018 году серьезную черепно-мозговую травму, которая повлекла за собой тяжелейшие последствия для здоровья и инвалидность.
Вести.Ruвчера в 04:20
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Зеленский нашел виновных в разгуле коронавируса на Украине

Киев, 18 сентября 2020, 17:54 — REGNUM Если бы не местные выборы, которые должны пройти на Украине в конце октября, заболеваемость коронавирусом в стране была бы существенно меньше, заявил на брифинге в Тернопольской области 18 сентября президент Владимир Зеленский.
REGNUMвчера в 10:54