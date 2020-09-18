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Российская газета
Российская газета

Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно

Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок

В Пресненский суд Москвы поступила жалоба нового адвоката Михаила Ефремова Владимира Васильева, в ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:09
Подробнее о событии
ТАСС

Новый защитник Ефремова просит назначить ему условное наказание

ТАСС06:08
RT на русском

Адвокат Добровинский прокомментировал апелляцию на приговор Ефремову

RT на русском08:00
Национальная служба новостей

Добровинский об апелляции Ефремова: мы примем любой приговор суда

Национальная служба новостей07:23
РИА Новости

Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным

РИА Новости09:10
Интерфакс

Новый адвокат Ефремова попросил суд об условном наказании для актера

Интерфакс06:07
Москва 24

Добровинский прокомментировал апелляцию на приговор Ефремову

Москва 2406:59
Телеканал 360°

Новый адвокат Ефремова попросил дать актеру условный срок

Телеканал 360°05:45

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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Активисты сообщили о нападении в Красноярском крае на их лагерь в лесу

В организации отметили, что в полиции несовершеннолетнего активиста отчитали за то, что он, по мнению сотрудника МВД, бросил друзей в беде и посоветовал их проверить, потому что до лагеря ехать три часа.
Эхо Москвы14:02

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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