Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно
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Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ.В источнике
С чего всё началось
Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок
В Пресненский суд Москвы поступила жалоба нового адвоката Михаила Ефремова Владимира Васильева, в ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:09
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