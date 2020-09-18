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Российская газета
Российская газета

Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно

Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок

В Пресненский суд Москвы поступила жалоба нового адвоката Михаила Ефремова Владимира Васильева, в ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:09
Подробнее о событии
РИА Новости

Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным

РИА Новости09:10
ТАСС

Новый защитник Ефремова просит назначить ему условное наказание

ТАСС06:08
RT на русском

Адвокат Добровинский прокомментировал апелляцию на приговор Ефремову

RT на русском08:00
Национальная служба новостей

Добровинский об апелляции Ефремова: мы примем любой приговор суда

Национальная служба новостей07:23
Коммерсантъ

Новый адвокат Ефремова просит смягчить приговор до четырех лет условно

Коммерсантъ06:23
РБК

Адвокат запросил четыре года условно по приговору Ефремова

РБК07:36
ФАН

Пашаев подал расширенную апелляцию по делу Ефремова

ФАН05:38

Sony думала над бюджетной PS5 в стиле Xbox Series S, но она была бы слишком проблемной

Глава PlayStation Джим Райан в интервью AV Watch заявил, что компания рассматривала возможность выпустить бюджетную PlayStation 5 в стиле Xbox Series S — то есть менее мощную систему в рамках семейства консолей нового поколения.
Sony думала над бюджетной PS5 в стиле Xbox Series S, но она была бы слишком проблемной
Игромания.ру08:39

NVIDIA подарит Watch Dogs: Legion покупателям видеокарт GeForce RTX 30

В последнем трейлере с туром по Лондону альтернативного будущего прекрасно видно, как отражается окружение и цвета в лужах и других зеркальных или блестящих поверхностях: NVIDIA также обещает игровые оптимизации в драйверах Game Ready, приложении GeForce Experience и поддержку HDR для Watch Dogs: Legion.
3DNews04:15
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Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
RT на русском08:44
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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