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Российская газета
Российская газета

Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно

Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок

В Пресненский суд Москвы поступила жалоба нового адвоката Михаила Ефремова Владимира Васильева, в ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:09
Подробнее о событии
РИА Новости

Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным

РИА Новости09:10
RT на русском

Адвокат Добровинский прокомментировал апелляцию на приговор Ефремову

RT на русском08:00
Телеканал 360°

Новый адвокат Ефремова попросил дать актеру условный срок

Телеканал 360°05:45
ТАСС

Новый защитник Ефремова просит назначить ему условное наказание

ТАСС06:08
Интерфакс

Новый адвокат Ефремова попросил суд об условном наказании для актера

Интерфакс06:07
Москва 24

Добровинский прокомментировал апелляцию на приговор Ефремову

Москва 2406:59
Национальная служба новостей

Добровинский об апелляции Ефремова: мы примем любой приговор суда

Национальная служба новостей07:23

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новости02:31
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Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правдавчера в 05:37
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.
RT на русском09:46
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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