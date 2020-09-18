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Российская газета
Российская газета

Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно

Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Новый защитник Ефремова просит назначить ему условное наказание

ТАСС06:08
Коммерсантъ

Новый адвокат Ефремова просит смягчить приговор до четырех лет условно

Коммерсантъ06:23
РИА Новости

Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок

РИА Новости06:09
РБК

Пашаев после отказа от работы с Ефремовым подал апелляцию по приговору

РБК05:44
RT на русском

Новый адвокат Ефремова попросил назначить актёру условное наказание

RT на русском05:54
ФАН

Пашаев подал расширенную апелляцию по делу Ефремова

ФАН05:38
Mockva.ru

Защитник Ефремова просит Пресненский суд снизить до 4 лет условно наказание актеру

Mockva.ru05:53

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
РИА Новости05:58
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

В Доме Романовых оценили голливудский фильм о святой княжне Анастасии

Ранее пользователи Twitter возмутились новым американским фильмом "Анастасия", в котором погибшая великая княжна Анастасия, прославленная в лике святых, изображена дикаркой, которая есть руками.
РИА Новости06:14

Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
3,1K

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45

Парк «Тучков буян» в Петербурге создадут по проекту бюро «Студия 44»

Победителем открытого международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга стало российское бюро "Студия 44", работавшее в консорциуме с бюро из Нидерландов West 8.
РИА Новости05:59
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Парламент США обвинил Boeing в крушении самолетов 737 MAX

Авиакатастрофы самолетов модели Boeing 737 MAX обусловлены рядом нарушений при проектировании воздушного судна, заявила Комиссия палаты представителей конгресса США 16 сентября, сообщает пресс-служба конгресса.
ИА Красная Веснавчера в 02:34
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