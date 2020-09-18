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Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ.В источнике
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