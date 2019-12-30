Армия и оружие
Страна Советов on-lineНовый авиаудар был нанесен по колонне шиитского ополчения в Багдаде
По информации иракского телеканала Сумария со ссылкой на источник в службе безопасности, на севере Багдада с воздуха была атакована колонна машин, в которой ехали представители медицинской службы шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби». Кто именно стоит за этой атакой, пока неизвестно.
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В Вашингтоне открестились от авиаударов в районе Эт-Таджи к северу от Багдада
Московский Комсомолец00:34
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