Лига чемпионов
ТАССНовый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»
В настоящее время под эгидой УЕФА проводятся Лига чемпионов и Лига Европы. 2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.
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Destiny 2 — Предзагрузка клиента в Steam и тех-работы на сутки
В рамках подготовки выхода «Обитель Теней» в понедельник, 30 сентября, начнутся технические работы, которые продлятся сутки, до самого релиза дополнения.
Srnsk 14:10
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
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От Rambler потребовали 235 млн за пиратские записи матчей
В «Телеспорт» требуют, чтобы Rambler Group перестала распространять чужие записи незаконным способом, а в качестве компенсации должно быть выплачено 235 миллионов рублей.
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Inc-news.ru 13:48
Политика
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Политика
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Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
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RT на русском 16:06
Экономика
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум
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Зеленский оценил возможность расширения нормандского формата
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения нормандского формата, участниками которого являются Украина, Россия, Франция и Германия.
RT на русском 18:14
Политика
Делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отказалась участвовать в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.
Парламентская газета вчера в 11:38
Футбол
Месси стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019.
Metaratings вчера в 16:03
Общество
Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев
Встречи с важными персонами ожидают Дев, поэтому представителям этого знака сегодня нужно выглядеть соответствующим образом.
Primpress.ru 19:26
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Сюжет второй части «Отряда самоубийц» рассказывает о новой команде суперзлодеев, подчиняющихся правительственному агенту Аманде Уоллер.
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Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Политика
Адвокат заявил, что Янукович готовится к возвращению на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится к возвращению на Украину, заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.
Радио Sputnik 03:34
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью
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Газета.Ru 14:30
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Ведомости 22 сентября в 14:48
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
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Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл вновь нарушили королевский протокол
Супруги Сассекские предложили встречать их просто по именам.
МИР 24 18:28
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
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Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
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Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
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Российская газета вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11