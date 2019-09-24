Лига чемпионов

ТАССТАССНовый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»

В настоящее время под эгидой УЕФА проводятся Лига чемпионов и Лига Европы. 2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.
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УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

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УЕФА объявил о запуске в 2021 году третьего еврокубкового турнира — Лиги конференций

Sport24.ru15:13

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Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»

ТАСС14:28

УЕФА объявил о создании нового турнира. Первый розыгрыш Лиги конференций пройдет в 2021 году

Sportbox.RU14:12

УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

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