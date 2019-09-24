Лига чемпионов
ТАССНовый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»
В настоящее время под эгидой УЕФА проводятся Лига чемпионов и Лига Европы. 2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Авто
У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai
Стоит напомнить, что Venucia T90 разработан на основе удлиненной версии Nissan Qashqai+2 прошлой генерации.
OAnews 21 сентября в 12:24
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Политика
Зеленский рассказал о подключении США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к нормандскому формату на данный момент не планируется.
Известия 18:29
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 03:10
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru 17:14
Армия и оружие
В акватории Чёрного моря начались учения ВМС Украины
Учения корабельно-катерного состава ВМС Украины стартовали в акватории Чёрного моря, сообщает информагентство Министерства обороны страны «Армия Inform».
RT на русском 11:11
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Шоу-бизнес
Деми Мур призналась, что в 15 лет ее изнасиловали с согласия матери
Мур призналась, что она не может до конца поверить в то, что мать ее буквально продала.
Летидор 17:21
Политика
У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.
Русская Планета 00:09
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Политика
Песков разъяснил слова Путина о месте либерализма в мире
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смысл слов главы государства Владимира Путина о месте либерализма в мире.
Газета.Ru 13:23
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Космос
Объяснена главная тайна Вселенной
Главную роль в преобладании барионного вещества над антиматерией сыграли три частицы: одна известная хигсовская частица и две еще не открытых, каждая массой около тысячи гигаэлектровольт.
Lenta.ru 17:31
Игры
В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт
Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27
Баскетбол
ЦСКА вышел в финал баскетбольного Кубка Гомельского
RT на русском 15:33
Происшествия
Тигр убил охотника в тайге в Хабаровском крае
Тигр напал на охотников в тайге в Хабаровском крае, один человек погиб, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов региона.
ТАСС 00:44
Футбол
Паршивлюк и Юсупов не полетели с «Динамо» во Владивосток на матч КР
Футболисты "Динамо" Сергей Паршивлюк и Артур Юсупов не полетели с командой во Владивосток на матч 1/16 финала Кубка России против местного клуба "Луч", сообщается в официальном микроблоге московской команды в Twitter.
РИА Новости 16:01
Авто
Автомобили Ravon вернулись в Россию
Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.
Территория новостей 21 сентября в 12:00
Авто
Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК 07:53
Киберспорт
[State of Play] Civilization VI – Объявлена дата выхода игры на PlayStation 4
Релиз намечен на конец осени В ходе трансляции State of Play компания Sony сообщила, что уже совсем скоро обладатели консоли PlayStation 4 смогут попробовать себя в роли великого правителя и постараться привести вверенную в их руки цивилизацию к мировому господству.
Srnsk 18:10
Политика
Трамп заявил о желании прекратить «бесконечные войны»
В первый день Генассамблеи состоялось выступление американского президента, он обозначил позицию страны в военном вопросе: - По всему миру мы посылаем ясный сигнал: цели Америки долговременные, цель Америки - гармония, цель Америки - не продолжать эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются, - приводит его слова РИА Новости.
Комсомольская правда 13:28
Космос
Индийские космонавты собираются в космос
Rusargument 18:20
Политика
Полиция получила право выносить предостережения гражданам
Раньше право выносить предостережение было только у прокуратуры и ФСБ.
Эхо Москвы 11:31