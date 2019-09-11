Лига чемпионов
РИА НовостиНовый футбольный еврокубковый турнир будет называться «Лига конференций»
Новый клубный турнир под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит название "Лига конференций", сообщает Bild. Как отмечает издание, такой выбор сделала комиссия УЕФА, в сферу ответственности которой входит этот вопрос.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Армия и оружие
США согласились продать Польше истребители F-35
США одобрили продажу Польше нескольких десятков самолетов F-35 на общую сумму в 6,5 млрд долларов, сообщил Пентагон.
Взгляд.ру 12:42
Происшествия
Экс-замглавы ОМВД «Лефортово» приговорили к 8 годам тюрьмы
Лефортовский суд Москвы вынес решение по делу бывшего заместителя начальника отдела МВД России по району Лефортово, главы следственного отделения Анзора Шулая.
РБК 12:33
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Футбол
Суарес тренировался в общей группе «Барселоны»
Sport24.ru 11:44
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Политика
Трамп хотел бы обсудить с Рухани актуальные вопросы мировой политики
Ранее глава Белого дома неоднократно говорил о своей готовности к общению с Рухани, желая обсудить с ним ядерную проблему и другие вопросы, вызывающие разногласия у США и Ирана.
Вести.Ru 12:44
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Политика
Соловьев оценил слова Сенцова о намерении «вернуться в Крым на танке»
Ранее сообщалось, что режиссёр Олег Сенцов заявил украинским СМИ, что вернётся в Крым или Донбасс "только на танках", но не нужно воспринимать его слова буквально.
Аргументы недели 12:25
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Происшествия
В Узбекистане боец ММА погиб в уличной драке
Семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу Муслимбек Омонов скончался в больнице после уличной драки в Ташкенте.
РБК 12:39
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Российского шпиона осудили на пять лет в Эстонии
В Эстонии в мае полиция безопасности задержала гражданина России А.А. за шпионаж.
Газета.Ru 10:16
Политика
Трамп сообщил об отставке Болтона
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
Инфорос вчера в 12:24
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2020 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03