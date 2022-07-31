REGNUMНовый генсек ОПЕК сообщил об отказе от конкуренции с РоссиейОрганизация стран-экспортеров нефти ОПЕК не конкурирует с Россией.REGNUMНовый генсек ОПЕК отметил, что рост цен на нефть связан с ситуацией на Украине и с отсутствием запасных производственных мощностей.RuNews24.ruСделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года.РИА НовостиЦены на нефть резко выросли после решения ЕС о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций.РБКЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРБКНТВLife.ruТелеканал 360°ФАНГазета.RuЭкономика сегодняТК ЗвездаВечерняя МоскваSmolnarod.ruSolenka.infoИА Красная ВеснаРЕН ТВПодробнее о событииГенсек ОПЕК аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией из-за роли страны на рынкеРИА Новости17:50Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией, назвав ее крупным игрокомLenta.ru18:44Генсек ОПЕК заявил об отказе альянса конкурировать с РоссиейФАН18:09Хайсам аль-Гайс: ОПЕК+ не будет конкурировать с РоссиейМосковский Комсомолец18:09Генсек аль-Гайс: ОПЕК не имеет цели конкурировать с Россией на мировом энергетическом рынкеГазета.Ru19:10Новый генсек ОПЕК заявил об отказе от конкуренции с РоссиейТАССвчера в 16:23Генсек ОПЕК заявил об отказе от конкуренции с РоссиейРБКвчера в 16:15Показать ещёОценить303Поделиться