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Новый генсек ОПЕК сообщил об отказе от конкуренции с Россией

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК не конкурирует с Россией.
REGNUM
Новый генсек ОПЕК отметил, что рост цен на нефть связан с ситуацией на Украине и с отсутствием запасных производственных мощностей.
RuNews24.ru
Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года.
РИА Новости
Цены на нефть резко выросли после решения ЕС о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций.
РБК

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Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией из-за роли страны на рынке
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