Общество

RT на русскомRT на русскомНовый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС.
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с чего всё началось

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Выбор неожиданным не стал: службу возглавил Даниил Егоров – один из его ключевых заместителей, отвечавший за проверки бизнеса, внедрение ключевых технологий и новых методов контроля.
Ведомостивчера в 16:00

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Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

RT на русском02:50

Егоров: Задача налоговой службы – сделать так, чтобы уплата налогов была неизбежной, но максимально комфортной

Эхо Москвы01:00

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Ведомостивчера в 16:00

Главные новости к утру 20 января

Коммерсантъвчера в 23:06

Новый глава ФНС назвал приоритеты в работе с бизнесом

News.ruвчера в 19:08

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

РБКвчера в 18:23

После ухода Мишустина налоговики назвали главные задачи ведомства

URA.Ruвчера в 22:12
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Политика

На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Вести.Ru 05:43
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Политика

Песков ответил на сообщения о возможных досрочных выборах в Госдуму

Кремль не комментирует неподтвержденную информацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможности досрочных выборов в Госдуму.
РБК 06:20
Происшествия

Эвакуационный выход из хостела в Перми, где погибли люди, был закрыт

РЕН ТВ 03:54
Армия и оружие

Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
РБК 05:17
Шоу-бизнес

Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников

Елена Яковлева редко появляется на публике без макияжа.
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество

Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой

Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
РИА Новости 01:27
Общество

Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза

Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Газета.Ru 00:55
Политика

Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

"В целях обеспечения принципа конституционной законности и прав граждан расширения требует компетенция Конституционного суда РФ в части проверки конституционности принятых парламентом законов, соответствующие поправки должны быть внесены в статью 125 Конституции РФ", - говорится в письме.
РИА Новости 06:43
Шоу-бизнес

300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви

Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:31
Политика

Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
RT на русском 06:32
Общество

Российским банкам могут запретить брать комиссию с платежей за ЖКХ

В настоящее время комиссия составляет от 0,5 до 2% Москва.
Интерфакс 01:53
Энергетика

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
РБК 03:57
Общество

Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году

Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году.
АСТВ 00:32
Транспорт

По Крымскому мосту проехали первые 100 поездов

С момента запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив проехали 100 поездов.
Известия 04:54
Политика

России вернут долги за военную технику

Lenta.ru вчера в 21:12
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM вчера в 13:48
Общество

Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Известия 05:18
Происшествия

Российский хоккеист устроил аварию и скрылся с места происшествия

По информации издания, машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся с места происшествия.
Lenta.ru 06:33
Происшествия

Главу Тобольского района подозревают в нанесении миллиардного ущерба

Экс-главу Тобольского района Юрия Батта подозревают в нанесении ущерба в размере 2,3 млрд рублей региональному бюджету.
URA.Ru 06:07
Спорт

РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA

Федеральная налоговая служба России (ФНС) оштрафовала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за контракта со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Lenta.ru 05:34
Общество

Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»

На позиции гендиректора Александр Тарновский займется реализацией "ряда принципиальных изменений": формированием качественно иной технологической инфраструктуры, развитием информационных технологий, созданием оптимальных управленческих механизмов.
ТАСС 05:53
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Газета.Ru 02:26
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Футбол

Шюррле — о Второй мировой войне: немцы давно осознали свои ошибки

Чемпионат 01:00
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