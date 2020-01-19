Общество
RT на русскомНовый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС.
Читать в источнике
Оценить200
с чего всё началось
Выбор неожиданным не стал: службу возглавил Даниил Егоров – один из его ключевых заместителей, отвечавший за проверки бизнеса, внедрение ключевых технологий и новых методов контроля.Ведомостивчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Политика
На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова
Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Политика
Песков ответил на сообщения о возможных досрочных выборах в Госдуму
Кремль не комментирует неподтвержденную информацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможности досрочных выборов в Госдуму.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
Шоу-бизнес
Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников
Елена Яковлева редко появляется на публике без макияжа.
Общество
Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой
Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
Общество
Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза
Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Политика
Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию
"В целях обеспечения принципа конституционной законности и прав граждан расширения требует компетенция Конституционного суда РФ в части проверки конституционности принятых парламентом законов, соответствующие поправки должны быть внесены в статью 125 Конституции РФ", - говорится в письме.
Шоу-бизнес
300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви
Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.
Политика
Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
Общество
Российским банкам могут запретить брать комиссию с платежей за ЖКХ
В настоящее время комиссия составляет от 0,5 до 2% Москва.
Энергетика
СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Общество
Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году
Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году.
Транспорт
По Крымскому мосту проехали первые 100 поездов
С момента запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив проехали 100 поездов.
Политика
России вернут долги за военную технику
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Общество
Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Происшествия
Российский хоккеист устроил аварию и скрылся с места происшествия
По информации издания, машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся с места происшествия.
Происшествия
Главу Тобольского района подозревают в нанесении миллиардного ущерба
Экс-главу Тобольского района Юрия Батта подозревают в нанесении ущерба в размере 2,3 млрд рублей региональному бюджету.
Спорт
РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA
Федеральная налоговая служба России (ФНС) оштрафовала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за контракта со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Общество
Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»
На позиции гендиректора Александр Тарновский займется реализацией "ряда принципиальных изменений": формированием качественно иной технологической инфраструктуры, развитием информационных технологий, созданием оптимальных управленческих механизмов.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Политика