Общество

RT на русскомRT на русскомНовый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС.
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с чего всё началось

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Доверие на налогах Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика.
Ведомостивчера в 16:00

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Главные новости к утру 20 января

Коммерсантъвчера в 23:06

Егоров: Задача налоговой службы – сделать так, чтобы уплата налогов была неизбежной, но максимально комфортной

Эхо Москвы01:00

После ухода Мишустина налоговики назвали главные задачи ведомства

URA.Ruвчера в 22:12

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

RT на русском02:50

Новый глава ФНС назвал приоритеты в работе с бизнесом

News.ruвчера в 19:08

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

РБКвчера в 18:23

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Ведомостивчера в 16:00
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Политика

Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине

Киев предлагает усилить финансово и технически деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявил в понедельник глава МИД страны Вадим Пристайко.
РИА Новости 04:19
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Общество

Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой

"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Интерфакс 03:07
Шоу-бизнес

Чернышева и Заворотнюк встретили в храме на Крещение

В Крещение жители поселка Крекшино видели родных Заворотнюк в местном храме.
Амур.инфо 01:24
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

РИА Новости 01:15
Наука

Представлены доказательства, что весь мозг задействован в обучении

Ученые представлены доказательства, что в моторном обучении задействован весь мозг Как сообщает ToDay News Ufa, ученые провели интересный эксперимент.
ToDay News Ufa 18 января в 01:46
Происшествия

Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области

Известия 04:27
Кино

Опубликован список лучших фильмов XXI века

Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
iReactor вчера в 13:01
Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Lenta.ru 03:23
Политика

Путин выступил против бессрочного президентства

URA.Ru 18 января в 10:22
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru 04:35
Общество

Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию

Врачи перевели народного артиста России режиссера Сергея Соловьева в реанимацию из обычной палаты в одной из больниц Москвы.
Известия 03:55
Общество

Тарасов с нетерпением ждет получения маткапитала

Футболист Дмитрий Тарасов в своем Instagram поддержал предложения президента России по повышению рождаемости и отметил, что многие шутят о том, что его жена скоро получит маткапитал.
Рамблер 01:33
Футбол

Защитник «Спартака» Айртон может уйти в «Сантос» за 8 миллионов евро

Ранее «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона. Бразильцы хотели взять защитника годовую аренду, разделив траты по зарплате игрока.
ODDS.ru 04:51
Происшествия

В Якутии стая собак напала на восьмилетнего мальчика

Вести.Ru 04:59
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Политика

России вернут долги за военную технику

Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 01:46
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском вчера в 12:53
Музыка

Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины

Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.
Украина.ру 04:17
Общество

«Новая газета»: Компании Пригожина получили контракты на разработку нефтяных месторождений в Сирии

Российские компании "Велада" и "Меркурий", получившие контракты на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии, связаны с олигархом Евгением Пригожиным.
Грани.ру 02:33
Кино

Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта за просрочку

Сергей Дворцевой, режиссер фильма «Айка», получил штраф от Министерства культуры России на 7,5 миллиона рублей.
Shraibikus News 02:34
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Экономика

Профицит бюджета России в 2019 году составил предварительно 1,8% ВВП

Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составил предварительно 1,967 трлн рублей или 1,8% ВВП.
ТАСС 04:53
Футбол

«Зенит» проведёт товарищеский матч с ЦСКА в Испании

«Зенит» на тренировочных сборах в Испании проведёт товарищеский матч с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
78.ru 04:19
Общество

Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
РБК 05:03
Космос

Как будет называться марсоход NASA Mars 2020

HotGeo 17 января в 09:28
Шоу-бизнес

Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards

Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Sputnik Узбекистан 03:00
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском 18 января в 15:55
Экономика

«Норникелю» придумывают господдержку

Владимир Потанин писал, что "Норникель" начинает новую инвестпрограмму до 2030 года размером более 2,5 трлн руб. "В результате инвестиций в производственные мощности по всей цепочке рост добычи руды к 2030 году составит около 150% по отношению к объемам 2017 года, рост производства металлов — до 30 – 40% по никелю и меди и до 95% по сумме металлов платиновой группы", — говорилось в письме.
Коммерсантъ вчера в 17:15
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