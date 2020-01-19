Общество
RT на русскомНовый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС.
Читать в источнике
Оценить134
с чего всё началось
Доверие на налогах Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика.Ведомостивчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Политика
Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине
Киев предлагает усилить финансово и технически деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявил в понедельник глава МИД страны Вадим Пристайко.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Общество
Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Шоу-бизнес
Чернышева и Заворотнюк встретили в храме на Крещение
В Крещение жители поселка Крекшино видели родных Заворотнюк в местном храме.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Наука
Представлены доказательства, что весь мозг задействован в обучении
Ученые представлены доказательства, что в моторном обучении задействован весь мозг Как сообщает ToDay News Ufa, ученые провели интересный эксперимент.
Кино
Опубликован список лучших фильмов XXI века
Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Политика
Путин выступил против бессрочного президентства
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Общество
Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию
Врачи перевели народного артиста России режиссера Сергея Соловьева в реанимацию из обычной палаты в одной из больниц Москвы.
Общество
Тарасов с нетерпением ждет получения маткапитала
Футболист Дмитрий Тарасов в своем Instagram поддержал предложения президента России по повышению рождаемости и отметил, что многие шутят о том, что его жена скоро получит маткапитал.
Футбол
Защитник «Спартака» Айртон может уйти в «Сантос» за 8 миллионов евро
Ранее «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона. Бразильцы хотели взять защитника годовую аренду, разделив траты по зарплате игрока.
Политика
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
Политика
России вернут долги за военную технику
Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Музыка
Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины
Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.
Общество
«Новая газета»: Компании Пригожина получили контракты на разработку нефтяных месторождений в Сирии
Российские компании "Велада" и "Меркурий", получившие контракты на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии, связаны с олигархом Евгением Пригожиным.
Кино
Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта за просрочку
Сергей Дворцевой, режиссер фильма «Айка», получил штраф от Министерства культуры России на 7,5 миллиона рублей.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Экономика
Профицит бюджета России в 2019 году составил предварительно 1,8% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составил предварительно 1,967 трлн рублей или 1,8% ВВП.
Футбол
«Зенит» проведёт товарищеский матч с ЦСКА в Испании
«Зенит» на тренировочных сборах в Испании проведёт товарищеский матч с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Космос
Как будет называться марсоход NASA Mars 2020
Шоу-бизнес
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Экономика
«Норникелю» придумывают господдержку
Владимир Потанин писал, что "Норникель" начинает новую инвестпрограмму до 2030 года размером более 2,5 трлн руб. "В результате инвестиций в производственные мощности по всей цепочке рост добычи руды к 2030 году составит около 150% по отношению к объемам 2017 года, рост производства металлов — до 30 – 40% по никелю и меди и до 95% по сумме металлов платиновой группы", — говорилось в письме.