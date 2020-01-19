Общество

RT на русскомRT на русскомНовый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС.
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с чего всё началось

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Доверие на налогах Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика.
Ведомостивчера в 16:00

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Новый глава ФНС Даниил Егоров назвал задачи налоговой службы

ТАСС05:51

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

RT на русском02:50

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Ведомостивчера в 16:00

Главные новости к утру 20 января

Коммерсантъвчера в 23:06

Новый глава ФНС назвал приоритеты в работе с бизнесом

News.ruвчера в 19:08

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

РБКвчера в 18:23

После ухода Мишустина налоговики назвали главные задачи ведомства

URA.Ruвчера в 22:12
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Известия вчера в 23:36
Общество

Индийские полицейские сорвали концерт Бориса Гребенщикова

Вести.Ru 07:06
Футбол

Вернер хочет перейти в «Ливерпуль»

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер хотел бы перейти в «Ливерпуль», сообщают немецкие СМИ.
Спорт-Экспресс 06:14
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:28
Происшествия

В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 00:05
Биатлон

Драчев рассказал, как Малышко получить путевку на чемпионат мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что Дмитрий Малышко еще не потерял шансы на попадание в состав команды на чемпионат мира, который будет проходить в Антхольце с 13 по 23 февраля.
Нева Спорт 08:17
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Общество

Венгерский лоукостер Wizz Air откроет четыре новых направления из Петербурга летом

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air летом этого года откроет прямые рейсы по седьмой "свободе воздуха" из петербургского аэропорта Пулково в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор Wizz Air Джосеф Варади.
ТАСС 06:35
Происшествия

На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело из-за 14 тыс. тонн песка

По данным следствия, Иванов разрешил местному предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка.
REGNUM 08:27
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Шоу-бизнес

40-летняя Лена Ленина выходит замуж

Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
RuNews24.ru 07:06
Армия и оружие

Истребители F-35 ВВС Британии не могли взлететь с Кипра из-за российских С-300

Discover24 02:27
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Политика

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
RT на русском 06:54
Экономика

Новым акционером ООО «Галактика» стала компания из Люксембурга

Новым акционером петербургского производителя молочных продуктов ООО «Галактика» стала компания Altair Holding SA.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:14
Гаджеты

Опубликованы первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro

ИнфоСМИ 03:54
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
РИА Новости 06:58
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами

Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Летидор вчера в 06:30
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус 17 января в 12:47
Политика

Мишустин пообщался с Медведевым перед заседанием Совбеза

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообщался с зампредседателя Совета безопасности, экс-премьером Дмитрием Медведевым.
РЕН ТВ 07:21
Политика

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.
Интерфакс 08:27
Общество

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть: стороны достигли соглашения.
Lenta.ru 08:07
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Политика

Власти Израиля отказали Зеленскому в праве выступить на форуме

Как сообщает The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Московский Комсомолец вчера в 18:02
Технологии

Новый алгоритм сделал обычные компьютеры быстрее суперкомпьютеров

Исследователи из Toshiba разработали алгоритм, который позволяет компьютерам стать в десять раз быстрее даже квантовых аналогов.
Ferra 07:11
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Интерфакс 08:09
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