Общество
RT на русскомНовый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС.
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с чего всё началось
Доверие на налогах Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика.Ведомостивчера в 16:00
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Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Наука
У вируса герпеса ищут связь с рассеянным склерозом
Присутствие в клетках человека определённой разновидности вируса герпеса связано с повышенной вероятностью рассеянного склероза.
Армия и оружие
ВСУ заявляют о бое в районе населённого пункта Золотое
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Футбол
Криштиану Роналду оформил дубль и помог «Ювентусу» одолеть «Парму»
В Серии «А» 20-го тура футбольного чемпионата Италии туринский «Ювентус» одолел «Парму» в домашнем матче со счётом 2:1. Об этом сообщает sports.ru.
Общество
Москвичам пообещали апрельскую погоду в январе
На этой неделе в Москву придет апрельская погода, сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Кино
Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта за просрочку
Сергей Дворцевой, режиссер фильма «Айка», получил штраф от Министерства культуры России на 7,5 миллиона рублей.
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Общество
Ростов попал в топ городов с самыми ленивыми жителями
Ростов-на-Дону оказался на втором месте в рейтинге городов с самыми ленивыми жителями.
Политика
Зеленский предложил создать историю Украины с неконфликтными именами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране построить общую историю с неконфликтными именами героев.
Политика
Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Космос
Развертывание орбитальной системы «Сфера» потребует 148 запусков ракет
148 запусков ракет-носителей разных классов потребует развертывание к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера», 20 января сообщает РИА Новости.
Политика
Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию
Вариант изменений в основной закон государства предложит рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, сообщает РИА Новости.
Общество
Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера
Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Политика
Немецкая газета Handelsblatt заявила о геополитической победе России
Россия одерживает победу за победой на международной арене, становясь центром мировой политики.
Политика
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Гаджеты
Компактная система Intel NUC 11 на базе Tiger Lake обеспечит поддержку PCI Express 4.0
Процессорам Intel Tiger Lake слухи давно приписывают поддержку интерфейса PCI Express 4.0, но из официальной информации, ставшей достоянием общественности на CES 2020, упоминания удостоилась только поддержка Thunderbolt 4. Получить косвенное подтверждение поддержки PCI Express 4.0 этой платформой удалось после изучения характеристик компактной системы семейства NUC 11.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Транспорт
Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Общество
Прокурор застал Улюкаева в запрещенном сидении на кровати
Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, в запрещенном сидении на кровати.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.