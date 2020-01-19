Общество

РБКРБКНовый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина. Он уточнил, что задача ведомства — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной».
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с чего всё началось

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Доверие на налогах Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика.
Ведомостивчера в 16:00

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Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

RT на русском02:50

Егоров: Задача налоговой службы – сделать так, чтобы уплата налогов была неизбежной, но максимально комфортной

Эхо Москвы01:00

После ухода Мишустина налоговики назвали главные задачи ведомства

URA.Ruвчера в 22:12

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Новый глава ФНС назвал приоритеты в работе с бизнесом

News.ruвчера в 19:08

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

РБКвчера в 18:23

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Ведомостивчера в 16:00
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Транспорт

Саратовский аэропорт «Гагарин» стал узловым

РИА Новости 02:35
Общество

Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский

В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
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Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
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Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости вчера в 15:07
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Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
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Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Взгляд.ру вчера в 13:08
Политика

РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:04
Политика

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
РИА Новости 02:14
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Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Известия вчера в 15:51
Технологии

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Происшествия

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Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
РИА Новости 01:57
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Александр Овечкин вошёл в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

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Авто

На аукционе продали первый Chevrolet Corvette Stingray 2020 года

Как отмечается, деньги от продажи модели Corvette Stingray под VIN-номером 001 пойдут на благотворительность, в том числе «Детскому Фонду» Детройта, который является некоммерческой организацией, инвестирующей средства на увеличение количества школ в этом городе.
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Доступный флагман Xiaomi Mi 10 появится на день раньше

По данным инсайдера по продуктам Xiaomi, Redmi и других известных брендов Xiaomishka, презентацию самого доступного флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 перенесли на один день раньше назначенной даты.
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Общество

Дерипаска в Давосе примет участие в сессии по климату

Бизнесмен Олег Дерипаска примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве участника сессии "Глобальное влияние климатической стратегии России" (The Global Impact of Russia's Climate Strategy), которая пройдет 22 января.
ТАСС 03:11
Политика

России вернут долги за военную технику

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В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
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Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

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Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии

Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Медведев: Краневиттер не перейдет в мексиканский «Монтеррей»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер не перейдет в мексиканский «Монтеррей», сообщает РИА «Новости».
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Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
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Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
RT на русском 01:25
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Более 250 человек скончались в России после приема лекарств

После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
Москва 24 вчера в 18:54
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
РБК вчера в 22:00
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