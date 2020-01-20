Общество

РБКРБКНовый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина. Он уточнил, что задача ведомства — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной».
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с чего всё началось

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Доверие на налогах Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика.
Ведомостивчера в 16:00

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Новый глава ФНС Даниил Егоров назвал задачи налоговой службы

ТАСС05:51

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

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После ухода Мишустина налоговики назвали главные задачи ведомства

URA.Ruвчера в 22:12

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Новый глава ФНС назвал приоритеты в работе с бизнесом

News.ruвчера в 19:08

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

RT на русском02:50

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Ведомостивчера в 16:00
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
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Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

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Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
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Чемпионат России по биатлону перенесен из Рыбинска (Ярославская область) в Ижевск.
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Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

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В Петербурге задержали вербовщика «ИГ»

В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.
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Певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

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Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Армия и оружие

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Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
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