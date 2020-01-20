Общество
РБКНовый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина. Он уточнил, что задача ведомства — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной».
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с чего всё началось
Доверие на налогах Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика.Ведомостивчера в 16:00
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