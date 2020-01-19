Общество

RT на русскомRT на русскомНовый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС.
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с чего всё началось

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Доверие на налогах Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика.
Ведомостивчера в 16:00

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Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

RT на русском02:50

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

РБКвчера в 18:23

После ухода Мишустина налоговики назвали главные задачи ведомства

URA.Ruвчера в 22:12

Главные новости к утру 20 января

Коммерсантъвчера в 23:06

Новый глава ФНС назвал приоритеты в работе с бизнесом

News.ruвчера в 19:08

Егоров: Задача налоговой службы – сделать так, чтобы уплата налогов была неизбежной, но максимально комфортной

Эхо Москвы01:00

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Ведомостивчера в 16:00
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Общество

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Политика

Зеленский предложил создать историю Украины с неконфликтными именами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране построить общую историю с неконфликтными именами героев.
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Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
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В России создадут новую ракету для поражения наземных целей

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«Барселона» победила в первом матче при Сетьене

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