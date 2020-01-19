Общество
RT на русскомНовый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС.
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с чего всё началось
Доверие на налогах Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика.Ведомостивчера в 16:00
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Футбол
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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
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