Экономика

РБКРБКНовый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

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Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина. Он уточнил, что задача ведомства — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной».
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Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Ведомости16:00

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

РБК18:23
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