Экономика
РБКНовый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина. Он уточнил, что задача ведомства — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной».
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Здоровье
Врач рассказала, для кого вредна аномально теплая погода
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева объяснила, кому может навредить аномально теплая погода.
Здоровье
Нарколог сказал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить
Российский врач-нарколог Владимир Нужный проинформировал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Авто
Volkswagen готовит новый Golf GTI
Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что главная задача сенаторов — активно включиться в проработку и анализ требующих изменений документов, а также дать зеленый свет на прохождение соответствующих инициатив.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Происшествия
Охранник ТЦ в Москве избил подростка
В подмосковных Химках охранник торгового центра "МЕГА" нанес побои подростку. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Общество
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме по холокосту, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Происшествия
Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях
Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
Экономика
Здравоохранение Иркутской области недофинансировано на 5 млрд рублей
Общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области составляет порядка 5 млрд рублей, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, 19 января сообщает ИА Телеинформ.
Здоровье
Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Политика
Хафтар и Саррадж заявили о готовности решить нефтяную проблему в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж сообщили канцлеру Германии Ангеле Меркель о своей готовности заниматься решением проблемы с нефтяной отраслью Ливии.
Футбол
Бауэр: в Германии пишут — «Шальке» счастлив, что больше не должен платить зарплату Тедеско
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.
Общество
Чаплин подписал петицию за лишение Урганта российского гражданства
Протоиерей, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию, в которой призывают лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за оскорбления чувств верующих.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Происшествия
В прокуратуре назвали причину массового отравления водой в Кизляре
О массовом отравлении из-за загрязненной воды из-под крана в Кизляре стало известно 14 января.