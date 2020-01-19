Общество

РБКРБКНовый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина. Он уточнил, что задача ведомства — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной».
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с чего всё началось

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Доверие на налогах Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика.
Ведомостивчера в 16:00

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"Не собрать больше налогов, а "обелить рынок": Новый глава ФНС рассказал о задачах налоговой службы

Комсомольская правда01:16

Егоров: Задача налоговой службы – сделать так, чтобы уплата налогов была неизбежной, но максимально комфортной

Эхо Москвы01:00

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

РБКвчера в 18:23

Главные новости к утру 20 января

Коммерсантъвчера в 23:06

Новый глава ФНС назвал приоритеты в работе с бизнесом

News.ruвчера в 19:08

После ухода Мишустина налоговики назвали главные задачи ведомства

URA.Ruвчера в 22:12

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Ведомостивчера в 16:00
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:07, Ашберн
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК вчера в 20:08
Энергетика

«Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС

Как подсчитало издание, импорт из Норвегии снизился на 6,3%, до 119,2 млрд куб. м, а из Алжира — на 25% (32,5 млрд куб. м). В обоих случаях компании снижали поставки по трубам, а экспорт в виде СПГ увеличивался, пишет газета.
РБК 00:15
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Здоровье

Любимый россиянами продукт оказался опасен для здоровья

Российские специалисты утверждают, что мед один из самых переоцененных человеком продуктов.
Primpress.ru вчера в 21:30
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM вчера в 13:48
Общество

В Роскачестве ответили на популярные вопросы о молочной продукции

Срок хранения купленного в магазине молока обусловлен его термической обработкой, специальной упаковкой и особой проверкой на заводе, отметили специалисты Роскачества.
REGNUM 00:58
Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы

«Ливерпуль» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Матч ТВ вчера в 14:17
Общество

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Вести.Ru 01:35
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг

Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Известия 01:39
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
Общество

Власти предлагают создать аналог GitHub

Власти предлагают создать аналог GitHub В Минэкономики предложили за 2,1 млрд руб. создать в стране аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода.
Коммерсантъ вчера в 17:15
Политика

О чем договорились на конференции по Ливии в Берлине

НСН рассказывает о результатах переговоров по вопросам урегулирования ливийского конфликта, завершившихся накануне поздно вечером Представители 16 стран и организаций, участвовавших в конференции по Ливии в Берлине 19 января, приняли совместное заявление с призывом к сторонам ливийского конфликта обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране.
Национальная служба новостей 00:48
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Южной Корее

Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее.
Интерфакс 00:25
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Технологии

Полицейские начали использовать систему распознавания лиц

Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способно искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.
АМИТЕЛ вчера в 19:35
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Российская газета 00:20
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 18 января в 12:56
Политика

СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, может пройти 12 апреля (День космонавтики), сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 01:35
Общество

«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
RT на русском 01:57
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru вчера в 12:41
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science 17 января в 04:24
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском 18 января в 15:55
Политика

Сербия купила тульские комплексы ПВО «Панцирь-С1»

МК в Туле 02:01
Игры

Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?

Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Игромания.ру вчера в 15:57
Гаджеты

Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России

Китайская компания Huawei принялась распространять новую версию своей фирменной прошивки для смартфонов и в России.
Shraibikus News вчера в 03:45
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Происшествия

Поезд протаранил автомобиль на переезде Москва–Рязань

Известия вчера в 22:42
Политика

Зеленский рассказал о налаживании диалога с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он смог наладить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
ФАН 00:27
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